Kilder til VG: Fylkesledelsen vil ikke ha Giske inn i Trøndelag-ledelsen

TRONDHEIM (VG) Det går mot full maktkamp om Trond Giskes mulige comeback i Trøndelag Ap. Onsdag morgen samles valgkomiteen.

Ifølge VGs kilder går det mot en delt innstilling fra komiteen. Valgkomiteen må avgjøre om Trond Giske skal innstilles som ny nestleder i partiets største fylkeslag.

Både nåværende konstituert fylkesleder Per Olav Hopsø og nestleder May Britt Lagesen skal nemlig ha gitt eksplisitt beskjed til komiteen at de ikke ønsker Trond Giske inn i ledelsen, opplyser kilder til VG.

Hopsø og Lagesen har ikke besvart VGs henvendelser.

– Klare for å kjempe mot

Ifølge VGs opplysninger er de som ikke støtter Giske klare for å kjempe kampen fullt ut.

Valgkomiteen samles onsdag kl 0930.

VG meldte onsdag morgen at flere kvinnepolitiske ledere reagerer sterkt på at Trond Giske av flere er ønsket som nestleder i fylkespartiet.

De kvinnepolitiske lederne i Rogaland, Troms, Hordaland og Finnmark mener alle at det er for tidlig for et nytt toppverv.

– Det beste for Trond Giske og partiet hadde vært at det var ro en stund til. Dette ripper opp i ganske ferske sår. Både for partiet, men også for dem som ble trakassert: kvinnene, sier Siv-Len Strandskog i Rogaland.

Bakgrunn: Trond Giske måtte i januar 2018 trekke seg som nestleder for Ap nasjonalt etter at en rekke kvinner varslet om seksuell trakassering fra den tidligere statsråden. Partiledelsen i Ap konkluderte til slutt med at Giske i fem av sakene hadde brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Giske har bestridt flere av sakene.

