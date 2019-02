«Voldsomt mildvær» gir fare for flom, skred og speilglatte veier

Bor du i et område der det er meldt om flomfare, bør du ifølge NVE ta disse forbeholdene:

* Hold deg oppdatert om situasjonen, og sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder.

* Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø, is, jord og grus, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner

* Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Sørpeskred er saktegående masser av vannsmeltet snø som også kan utvikle seg til flomskred. Bor du i et område der det er fare for sørpeskred, snøskred eller jordskred, bør du:

* Holde deg unna bratte skråninger, og bekker og elveløp med stor vannføring.

* Holde stikkrenner, kummer og andre vannveier frie for snø, is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

Kilde: NVE