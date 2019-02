GIKK Å LA SEG: Valgkomiteens leder, Jorodd Asphjell, var med Trond Giske på bar lørdag, men gikk tidlig hjem for å legge seg. Foto: Solberg, Trond / VG

Valgkomiteleder var med Giske på barbesøket: – Det ser ikke bra ut

GARDERMOEN (VG) Valgkomiteleder Jorodd Asphjell bekrefter til VG at det var han som var med Trond Giske på Bar Vulkan lørdag kveld.

Ifølge Giske hadde han og Asphjell først sett på skiskyting og spist middag sammen før de gikk på utestedet Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo lørdag kveld.

Asphjell forteller at de var på Smelteverket, før de senere dro på Bar Vulkan, men at han forlot stedet tidlig, og at Giske ble igjen alene.

– Jeg tok et glass øl på den puben med ham før jeg gikk hjem. Ut fra det jeg så, så skjedde det ingenting galt, sier Asphjell.

Som VG skrev torsdag ble den omtalte videoen tatt opp rundt 02-tiden natt til søndag.

– Hvordan vurderer du episoden i ettertid, ut fra det du har hørt fra han og det du har sett på videoen?

– Det er som Trond selv sier. Når man ser videoen i ettertid, så ser det ikke bra ut. Men det er som jentene selv sier, det skjedde ingenting. I hvert fall den korte tiden jeg var der, så skjedde det absolutt ingenting, sier komitéleder Jorodd Asphjell til VG.

Asphjell sier han informerte valgkomiteen om barbesøket etter at han mottok en tekstmelding under møtet. I meldingen ble Asphjell informert om at det fantes videoopptak fra barkvelden.

– Jeg fikk melding fra ukjent person som sa de satt på upassende bilde og video av Trond. De sa i meldingen at den videoen var VG svært interessert i, sier Asphjell.

– Hvem sendte meldingen?

– Vet ikke. Jeg sjekket nummeret, men jeg gjenkjenner ikke navnet, sier Asphjell.

Asphjell tok en pause i møtet, snakket med personer i valgkomiteen og ringte Giske for å informere om at han hadde fått en tekstmelding om en upassende video. Asphjell informerte så valgkomiteen om at han hadde vært til stede på den aktuelle baren.

Asphjell landet på Gardermoen like før klokken 13, på vei til et møte i valgkomiteen i Trøndelag.

– Du var til stede sammen med han den kvelden på lørdag. Var du der da videoen ble tatt?

– Jeg gikk ganske tidlig, sier Jorodd Asphjell da VG møtte ham på Gardermoen fredag ettermiddag.

PÅ BAR: Trond Giske og leder av valgkomiteen i Trøndelag, var ute på Bar Vulkan på Grünerløkka. Foto: Frode Hansen

– Giske sier det var et voldsomt trøkk av folk, som ville ha selflie og video. Du kjenner ikke igjen episoden?

– Jeg sa til Trond der og da at det var veldig mye. Det var ikke ufint fra folk, men alle ville gjerne ha selfie med han, både jenter og gutter. Så jeg sa at jeg nesten syns det var litt ubehagelig.

– Var det derfor du gikk?

– Ja, det var nesten det.