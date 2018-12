SAKSØKERE: Investor Stein Erik Hagen (f.v.), aksjemegler og investor Jan Petter W.C Sissener, ex-langrennsstjerne Trude Dybendahl, ex-TV2-programleder Oddvar Stenstrøm, investor Øystein Stray Spetalen, First House-partner Cecilie Ditlev-Simonsen, manusforfatter Petter Skavlan og forretningsmann Jannik Lindbæk er blant eiendomsskatt-saksøkerne. Flere saksøkere ser du nederst i saken. Foto: NTB Scanpix

Disse kjemper mot eiendomsskatten – saksøker Oslo kommune

En rekke av landets rikeste og kjente mennesker har gått til sak mot Oslo kommune for å klage på eiendomsskatten. Også flere politikere har saksøkt sin egen kommune.

VG har søkt Oslo kommune om innsyn i hvem som har saksøkt kommunen for å få tilbake eiendomsskatt.

Listen er frigitt og viser at en rekke sentrale næringslivsledere deltar i gruppesøksmålet som Huseiernes Landsforbund i sin tid tok initiativet til.

Blant saksøkerne er milliardærene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen , sammen med 3425 andre Oslo-innbyggere.

– Jeg er blant saksøkerne fordi jeg mener det er en feil utformet skatt. Jeg skjønner heller ikke hvorfor det er bunnfradrag: Hvorfor skal ikke de men mindre leiligheter eller hus også betale den skatten når den først innført: Alle betaler inntektsskatt, ut ifra inntekten sin. Slik burde det også vært for eiendomsskatten: De med store hus betaler mer enn de med mindre, sier Spetalen.

– Hvor mye betaler du i eiendomsskatt?

– Det vet jeg ikke på stående fot. Det er prinsipielle årsaker til at jeg har gått til sak mot eiendomsskatten, ikke fordi den utgjør en stor del av min skatt: Jeg betaler 50 000 kroner dagen – eller 2000 kroner i timen året rundt – i formuesskatt, sier Spetalen, som ifølge Kapital har en formue på 3,2 milliarder kroner.

– Feil skatt

Alexander Løvenskiold er blant saksøkerne.

– Jeg er med på gruppesøksmålet fordi jeg mener det er en skjevhet, ved at det bare er noen som må betale.

Aksjemegler og investor Jan Petter Sissener er på listen blant saksøkerne.

– Jeg har støttet søksmålet fordi jeg mener det er en feil skatt, som bare er rettet mot 20–30 prosent av befolkningen. Jeg betaler formuesskatt av min bolig og opplever det som veldig feil at jeg i tillegg skal betale eiendomsskatt når andre slipper, sier Sissener.

– Alle skal med

– Alle skal med, heter det visst – og da bør alle også bidra. Eiendomsskatten i Oslo er veldig ugjennomtenkt og rammer blant annet eldre på 80- 90 år uten inntekt, bare fordi de klamrer seg fast til sin opprinnelige bolig.

Etter å ha tapt på alle sentrale punkter i tingretten i fjor , fikk saksøkerne delvis medhold da saken var oppe til behandling i Borgarting lagmannsrett i oktober i år.

Lagmannsretten ga saksøkerne ikke medhold i at det var ulovlig å innføre eiendomsskatten på den måten som Raymond Johansen-byrådet gjorde.

Men Lagmannsretten mente at den første utskrivningen av eiendomsskatten våren 2016 burde vært gjort før 1. mars og ikke 1. juli.

Det gjør at saksøkerne kan få tilbake eiendomsskatten for 2016, men ikke for de øvrige årene.

Saken er anket til Høyesterett, så hva som blir det endelige utfallet, blir ikke kjent før en eventuell behandling i Høyesterett.

Disse saksøker egen kommune

På listen har VG også funnet flere politikere fra Høyre i Oslo, som har saksøkt sin egen kommune:

Hermann Alexander Kopp, Per Trygve Hoff, Eli Horn Galtungs mann og Morten Steenstrups kone.

Eli Horn Galtung og Morten Steenstrup sitter begge i finanskomiteen og er dermed inhabile i behandlingen av saken.

Mandag 26. november var det lukket møte i finanskomiteen hvor finansbyråd Robert Steen (Ap) redegjorde for ankesaken. Fredag 23. november signaliserte Elin Horn Galtung at hun som medlem av finanskomiteen var inhabil fra å delta på møtet mandag 26. november, fordi hennes mann er en av saksøkerne. De er bosatt på samme adresse.

Men det gjorde ikke Steenstrup. Etter hva VG forstår stilte noen spørsmål ved at han hadde mottatt sakspapirene, fordi det var fanget opp at hans kone er blant saksøkerne.

– Sak for Høyesterett

Det kom Steensrup på rundt 20 minutter før møtet, og unngikk dermed habilitetssmell.

– Det er riktig. Jeg kom på at hun er blant saksøkerne. Det gjelder vår tidligere bolig som hun eier.

– Er det ok for politikere å saksøke sin egen kommune gjennom et slikt gruppesøksmål?

– Ja, det mener jeg helt klart. Hvis du ønsker å prøve lovligheten av et bystyrevedtak, da er du borger og har dine rettigheter til det.

– Du støtter søksmålet?

– Ja, og jeg har hele tiden ment dette er en sak for Høyesterett og jeg håper de sier ja til å behandle den. Det sentrale er om kommunen hadde lov til å velge den modellen de valgte: Stortinget er suverene i å vedta lover, men en kommune har ikke samme suverene posisjon når det gjelder skattlegging:

– De må forholde seg til lovene og i denne saken skal Høyesterett ta stilling til om loven er riktig anvendt: Er det lov å bruke et bunnfradrag som fritaksmodell, slik at du bare rammer rundt 20 prosent av befolkningen, sier Steenstrup, som selv er forretningsadvokat med møterett i Høyesterett.

Krav om at alle må få tilbake penger

Hvem som eventuelt får tilbake eiendomsskatten for 2016 er usikkert. Ifølge dommen vil det bare gjelde de medlemmene av gruppesøksmålet som klaget inn utskrivningsvedtakene vil få tilbakebetalt eiendomsskatten. DN skriver at det skal dreie seg om under tusen av de 3427.

Høyre og Frp i Oslo mener en konsekvens av en rettslig seier for saksøkerne er at alle innbyggerne som betalte eiendomsskatt i 2016, må få tilbakebetalt pengene.

Det er også 67 selskaper som har saksøkt kommunen.

Stein Erik Hagen er den med størst formue på saksøkerlisten, med 25 milliarder i familieformue, ifølge Kapital.

Han har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Saksøkere

Her er noen av dem som står på listen over saksøkere:

Investor Stein Erik Hagen

Investor Øystein Stray Spetalen

Investor Morits Skaugen og hans kone, forretningskvinnen Grace Skaugen

Aksjemegler og investor Jan Petter W.C Sissener

Forretningsmennene Thomas og Wilhelm Wilhelmsen

Advokat og investor Carl Erik Krefting

Investor Arne Blystad

Advokat Marianne Heien Blystad

Næringslivsleder og tidligere sentral leder i Johan Fredriksens Golden Ocean Group, Herman Billung.

Generalsekretær Ingunn Jordheim, i NHO-tilknyttede Vin og brennevinsleverandørenes forening

Forretningsmannen Christian Jebsen

Advokat Kjell Holden

Investor Peter Warren

Forretningsmann Jannik Lindbæk

Bilimportør Jan Gustav Thrane Steen

Investor Dag Stian Stiansen

Tidligere TV2-programleder Oddvar Stenstrøm

Manusforfatter Petter Skavlan

Leder i Pengedoktoren, Agnes Bergo

Bankmannen Rachid Bendris

Advokat Henrik August Christensen

Advokat Jan Fougner

Ex-langrennsstjerne Trude Dybendahl

Investor Jan Fredrik Dyvi

First House-partner Cecilie Ditlev-Simonsen

Eiendomsutvikler Jonas Aspelin Ramm

Eiendomsutvikler Alexander Løvenskiold