«KRAFTSAMLING»: Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen kaller det nye eldrerådet en «kraftsamling». De skal jobbe for at Norge i fremtiden skal bli mer tilpasset de eldre. Her med leder av det nye rådet Trude Drevland, og Jan Davidsen i Pensjonistforbundet. Foto: Helge Mikalsen/VG

Trude Drevland (71) skal lede nytt eldreråd: Vil gjøre Norge mer aldersvennlig

INNENRIKS 2018-11-22T15:14:00Z

Tidligere Bergen-ordfører Trude Drevland har allerede søkt om omsorgsbolig til den dagen hun måtte trenge det. Men først skal hun jobbe for å tilrettelegge samfunnet bedre for den voksende eldregenerasjonen.

– Eldrepolitikk er mer enn bare pensjon og omsorg. Det er et faktum at vi – og da kan jeg virkelig si «vi», for jeg er en del av denne gruppen – lever i 20 til 30 år som pensjonister. I 2030 kommer vi til å være over en million personer over 67 år, sier Trude Drevland (71).

Hun er nylig valgt som leder av «Råd for et aldersvennlig Norge», som skal jobbe for at alle instanser av samfunnet skal bli nettopp det; mer aldersvennlig.

Representanter fra Pensjonistforbundet, KS, Oslo Met ved Nova, NHO, Frivillighet Norge og Husbanken sitter også i rådet.

Krever holdningsendring

Rådet er opprettet av regjeringen og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, som en del av kvalitetsreformen «Leve hele livet». 10 millioner kroner er satt av i neste års budsjett.

Et av punktene i reformen er å skape et mer aldersvennlig Norge.

– I årene som kommer blir det flere eldre i samfunnet. Det gir oss muligheter. Mange av de eldre er ressurssterke og ønsker å delta, men det krever en holdningsendring. Vi må fjerne synlige og usynlige hindre, og tilrettelegge bedre, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Ikke tilpasset eldre befolkning

Målet er ifølge Michaelsen at eldre mennesker skal delta og bruke sine evner slik de ønsker.

Drevland mener det må en holdningsendring til:

– Vi er nødt til å innse at vi ikke har et samfunn som er tilpasset en befolkning som i gjennomsnitt er eldre enn før, så samfunnet må virkelig våkne opp! Vi må sørge for at hver enkelt kommune er mer aldersvennlig. Da snakker jeg ikke om sykehjem og omsorgstilbud, men bolig, transport, kulturtilbud, design og arkitektur. Det er så mange instanser som må vri om hodet sitt og endre holdninger om hvem de planlegger for i fremtiden, sier Drevland.

Michaelsen understreker at de fleste eldre ikke er pleietrengende:

– Det er mange som ønsker å bidra, og som kan være viktige ressurser i samfunnet. De ønsker å være aktive, og da må vi møte dette med et aldersvennlig samfunn. Det er ikke slik at eldre kun ønsker å omgås andre eldre. Vi må legge bedre til rette for generasjonsmøter, og for at eldre kan være til stede der det skjer ting, sier hun.

Har søkt om omsorgsbolig

Drevland er enig, og trekker frem at det nok er mange eldre som føler seg tilsidesatt:

– Det er nok mange som føler at de blir satt til side. Derfor sier vi også at de eldre må ta mer ansvar selv. Vi kan ikke vente til vi blir omsorgstrengende. Som eksempel kan jeg jo trekke frem at jeg allerede nå har søkt om omsorgsbolig, og jeg merker at mine barn pustet lettet ut da de fikk høre at jeg hadde en plan, sier hun.

Men, Drevland ønsker ikke at det skal være nødvendig med egne boliger for eldre i fremtiden:

– Det bør ikke være spesialboliger. Eldre kan bo likt som unge mennesker. Boliger bør i fremtiden bygges for et helt livsløp. Det finnes ikke noe ensidig bilde av hvem de eldre er, det er mange spreke, ensomme, aktive. Mange vil reise og se oppleve ting, mens andre vil være alene. Vi må tilrettelegge i absolutt alle deler av samfunnet, sier hun.

Alle sektorer skal inkluderes

Eldre- og folkehelseministeren mener alle sektorer har betydning for hvordan eldre mennesker kan være mer aktive, og trekker frem både kommunesektoren, utforming av lokalmiljø, boligsektoren, transport og mobilitet, teknologi, næringsliv, frivillig sektor, forskning og utdanning.

– Vi vil at absolutt alle kommunestyrer skal spørre seg selv «er dette aldersvennlig nok» når de fatter vedtak. Vi ønsker en holdningsendring i alle deler av samfunnet for å inkludere de eldre i større grad, sier Drevland.