KOLLISJON: Det var marinens KNM «Olav Tryggvason» som kolliderte med en mindre båt søndag ettermiddag. Foto: Vegard Oen Hatten / Forsvaret

KNM «Olav Tryggvason» involvert i kollisjon

INNENRIKS 2018-11-25T16:30:25Z

Et lite lystfartøy med to personer om bord har kollidert med KNM «Olav Tryggvason» ved Ågotnes utenfor Bergen.

Publisert: 25.11.18 17:30 Oppdatert: 25.11.18 18:24

Politiet fikk i 16.09-tiden melding om at et marinefartøy og en mindre båt har kollidert utenfor Ågotnes i Hordaland.

– KNM «Olav Tryggvason» har vært involvert i kollisjonen, i tillegg til en mindre fritidsbåt på 15–16 fot. To personer var om bord i den lille båten, og har kommet fra det med lettere skader, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Dag Olav Sætre til VG.

Lystfartøyet skal være en liten plastbåt på 15 til 16 fot med en påhengsmotor.

Havnet i sjøen

Sætre sier at det er for tidlig å konkludere med hva som har skjedd, men at situasjonen er avklart fra politiets side.

– De to skadede som var om bord i fritidsbåten er tatt om bord i KNM «Olav Tryggvason» og brakt i land. Det samme er båten, sier han.

Vest politidistrikt skriver på Twitter at de to ombord i lystfartøyet havnet i sjøen før de ble brakt til land.

Voktet «Helge Ingstad»

Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) bekrefter også at hendelsen har funnet sted, men kan foreløpig ikke gi noen detaljer om hendelsesforløpet.

– Det vi kan si så langt er at Olav Tryggvason har deltatt i vaktholdet rundt fregatten som ligger i området og var akkurat avløst derfra og på vei sørover. Da den var på tur sørover har den hatt et sammenstøt med et mindre lystfartøy, sier Brynjar Stordal, pressetalsmann ved FOH.

8. november i år kolliderte marinens KNM «Helge Ingstad» med det Malta-registrerte tankskipet «Sola TS». Sjøforsvaret har etter dette hatt flere skip i området rundt KNM «Helge Ingstad», for å bevokte fregattens graderte hemmeligheter .

Ågotnes ligger på Sotra i Fjell kommune, nabokommunen til Øygarden, der KNM «Helge Ingstad» havarerte.