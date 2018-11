GRAVLAGT: 16 år gamle Laura Iris Haugen ble gravlagt fra Sødorp kirke i Nord-Fron onsdag. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Vinstra tok farvel med 16-åring: – Vi har sett et nytt fellesskap

INNENRIKS 2018-11-14T18:32:05Z

Gudbrandsdølene har vist en ny side av seg selv etter at en 16 år gammel jente ble drept på Vinstra, mener to lokale prester.

Publisert: 14.11.18 19:32

De lå en dempet stemning over gatene og samlingspunktet Peer Gynt-senteret på Vinstra onsdag, få mennesker var å se utendørs. Det er rundt 2500 innbyggere i tettstedet midt i Gudbrandsdalen. Over 600 personer, både unge og gamle, deltok på begravelsen for 16 år gamle Laura Iris Haugen.

Det var 31. oktober at politiet meldte at 16-åringen var drept og en annen person var skadet i en knivstikking på Vinstra i Oppland. En 16 år gammel gutt er siktet for drapet.

– En sterk opplevelse av fellesskap

– Gudbrandsdølen har rykte på seg å være varm, men av få ord, men nå har vi sett et annet fellesskap, sier sogneprest Jens Petter Ous. Sammen med sin kollega sogneprest Terje Elvestad holdt han gravferden for 16-åringen.

– Vi var to prester under hele gravferden. Det var godt å vite at dersom noe brister, er det en annen der, sier Ous.

De to har mange tiår bak seg i presteyrket, men sier at en situasjon som denne er noe man verken kan se at kommer eller noe man kan forberede seg på.

VG møter de to prestene etter begravelsen. De har satt seg ned ved et kaffebord på kirkekontoret. De forteller at de har behov for å snakke om det de har vært med på og fordøye det sammen.

Familien har ønsket at begravelsen skulle holdes privat, derfor vil ikke prestene å uttale seg så mye om hvordan den var.

– Vi kan si at det var en sterk opplevelse av fellesskap i dag, og at man har sterk medfølelse med dem som har mistet jenta si, sier Ous.

Heller ikke Leif Solheim ved Vinstra videregående skole, der Haugen gikk, ønsker å si så mye om begravelsen. Han beskriver den som «veldig verdig».

– En familie som er rammet, men også en bygd

Sogneprestene forteller at de har sett folk i Vinstra komme sammen på en helt annen måte enn før i kjølvannet av tragedien.

– Det er en familie som er rammet her, men det er også en bygd, sier Ous.

Hans kollega Elvestad nikker, og legger til:

– Folk har åpnet seg opp og bydd på seg selv, de har tatt kontakt og blottstilt seg. Gudbrandsdølen har på seg at den er redd for å vise følelser, det har ikke vært tilfellet her.

Ungdommene tar vare på hverandre

Rektor Solheim forteller at det har vært rørende å se hvordan ungdomsmiljøet har samlet seg og tatt vare på hverandre.

– Vi ser det veldig godt i kantina, blant annet. Der er de samlet, sitter og prater, står sammen og gråter, man ser i det hele tatt at de tar vare på hverandre.

– Hele saken er fryktelig vanskelig. Vi har sett mange slags følelser i denne perioden. Alt fra første dagen, da så vi mye sinne og sinne blandet med sorg, til at det kanskje i stor grad har beveget seg i retning av å komme seg videre og hjelpe hverandre videre, og stått sammen om den veien.

På Vinstra videregående skole er det drøyt 420 elever. Haugen og den 16 år gamle gutten som er siktet for drapet var begge elver på skolen, men gikk i forskjellige studieretninger. Rektoren forklarer at det er mange elever ved skolen som kjente til en eller begge de involverte.

En elev VG har snakket med forteller at de har fått god oppfølging fra skolen, med tilbud om samtaler med fagpersonell og å gå ut av klasserommet dersom de har trengt litt tid. I tillegg har lærerne vært flinke til å snakke om det som har skjedd.

Hentet inn erfaringer fra Varhaug

– Vi er så imponert over krisestaben, skolen og politiet i denne saken. Alt var så raskt på plass, sier sogneprest Elvestad. Han forteller at det er noen elever ved skolen som bor i hybel på grunn av lang pendlevei. For dem har lærere stilt opp og tilbudt både et varmt måltid og en seng.

Samtalen kommer inn på drapssaken i Varhaug på Jæren i sommer, som bærer visse likhetstrekk med det som har skjedd på Vinstra. I begge sakene er både offer og siktede lokale tenåringer, og det har skjedd på et lite sted der alle kjenner alle.

– Vi har vært i kontakt med Varhaug og hentet kunnskap derfra om hva som fungerte og ikke, sier Ous.

Han sier at de ikke har nølt med å be om hjelp utenfra, og at de blant annet har de fått inn en fagperson som jobbet med de overlevende fra Utøya.