EØS-FEIDE: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og leder i Norsk Industri (NHO), Stein Lier-Hansen, er i tottene på hverandre. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

LO-sjefen: NHO har plassert en bombe under EØS-avtalen

LO-leder Hans Christian Gabrielsen anklager NHO for sterkt å bidra til EØS-opprør i LO.

Norges avtale med EU - EØS-avtalen - er i spill: Avtalen har siden 1994 gitt norske selskaper fri adgang for sine varer, til alle EU-landene. Problemet er at avtalen gjør at vi også må si ja til direktiv som EU-vedtar.

Sterke krefter på grasrota i LO vil derfor avvikle hele avtalen og det har fått alarmen til å gå i LOs hovedkvarter på Youngstorget.

– En bombe

Og det er motparten deres, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og deres største forening, Norsk Industri , som blir utpekt som syndebukken.

– Arbeidsgiverne har plassert en bombe under EØS-avtalen med sin oppførsel. Og med det provosert frem den motstanden vi ser i dag. Ved å ta omkamper på allerede avgjorte saker, og gå til ESA i stedet for å rette seg etter norsk høyesteretts dom i verftssaken har de bidratt til å undergrave oppslutningen ute blant våre medlemmer. Det bør være et kraftig signal til NHO og deres landsforeninger, sier LO-leder Gabrielsen til VG.

Kritikken mot EØS-avtalen toppet seg i forrige uke, da den største fagforeningen i LOs største forbund, Fellesforbundet, vedtok at Norge bør si opp EØS-avtalen:

Avdeling 5 i Bergen. Etter Acer-saken har det murret. Dråpen som har fått det bergenske begeret til å renne over, er at EØS-avtalens kontrollorgan, ESA, har fått støtte fra den norske tariffnemda i at uorganiserte ikke på samme måte har krav på å få dekket reise, kost og losji, slik de med tariffavtale har.

– Vi har advart

Konsekvensen er at bedrifter med uorganisert arbeidskraft fra Øst-Europa får billigere arbeidskraft enn bedrifter med organiserte arbeidere.

– Mange av våre tillitsvalgte har sett seg lei på at arbeidsgiverne utfordrer arbeidslivspolitikken og tariffavtalene, og bruker ESA som en brekkstang. Resultatet er dumping av lønns- og arbeidsvilkår. Det kan ikke overraske dem at motstanden mot avtalen internt i LO har blitt så stor. Vi har advart dem mot denne fremgangsmåten gang på gang, sier Gabrielsen til VG.

ESA er kontrollorganet som passer på at EØS-avtalen blir fulgt.

– Det som er i ferd med å skje nå er at det stadig blir knyttet negative saker til EØS, som overskygger avtalens betydning for markedsadgang, næringsliv og arbeidsplasser, sier Gabrielsen.

Trappene mot Ap-krise

De som kjemper EØS-avtalens kamp i arbeiderbevegelsen frykter en dominoeffekt som kan bli en svært ødeleggende sak for Arbeiderpartiet foran stortingsvalget i 2021:

Fellesforbundet skal avholde landsmøtet høsten 2019 og slik stemningen er i det forbundet nå, risikerer man et nei til EØS-vedtak.

Våren 2021 er det LO-kongress og blir det EØS-nei i Fellesforbundet neste år, kan det også bli det på LO-kongressen i 2021.

LO-kongressen er vanligvis på våren; altså midt under opptakten til valgkampen foran stortingsvalget i september 2021.

Ingen tror at det blir flertall i Ap mot EØS, men hvis Ap går inn i valgkampen, hvor de er uenige med flertallet på LO-kongressen, så vil det kunne skape en så forsurende stemning, at Ap ikke får den helt nødvendige drahjelpen fra LO-grasrota de er avhengige av, for å mobilisere nok velgere til å vinne valget.

– Finne felles vei

Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier LO-sjefen bommer.

– LO har som NHO plikt til å bidra til en faktabasert diskusjon, og ikke la seg presse av medlemmer som angriper avtalen på et følelsesmessig eller ideologisk grunnlag. Debatten om tariffnemndas vedtak om dekning av reiseutgifter knyttet til innleid arbeidskraft er basert på misforståelser og faktafeil, og fremstår som storm i et vannglass, sier han.

– LO kan ikke mene at norsk arbeidsliv skal kjøpe seg EØS-ro ved at norske arbeidsgivere skal akseptere brudd på Norges juridiske forpliktelser som svekker industriens konkurranseevne. Den beste måten å sikre avtalen på er å følge den til punkt og prikke. Derfor er ESA som kontrollorgan avgjørende viktig for at EU skal akseptere EØS som inngang til EUs indre marked. Det aller viktigste markedet for norsk industri, som har sikret og sikrer tusenvis av norske arbeidsplasser, sier han.



– Derfor er jeg bekymret

Fungerende NHO-leder, Ole Erik Almlid, er bekymret.

– Jeg reagerer på beskyldningene LO her kommer med. LO har også et ansvar for å trekke frem de positive sidene ved EØS-avtalen. Jeg diskuterer gjerne utfordringene ved avtalen, men vi kan ikke diskutere om vi skal ha EØS-avtalen eller ikke.

– Når det gjelder verftssaken om reise, kost og losji, har det vært en svært krevende sak full av dilemmaer. Vi opplever at tariffnemda nå i oktober har falt ned på et balansert vedtak.

Han sier EØS-avtalen er uvurderlig for norske bedrifter, arbeidsplasser og velferdssamfunnet.

– Derfor er jeg bekymret for den EØS-debatten som vi nå ser i fagbevegelsen. LO må ikke så tvil om EØS-avtalen, selv om fri bevegelse av arbeidskraft også gir noen utfordringer. Fra NHOs side ønsker vi å ha en god dialog med LO for å finne løsninger som ivaretar arbeidstakernes og bedriftenes interesser i framtiden. La oss fremover bruke trepartssamarbeidet for å løse de utfordringene EØS-avtalen reiser innenfor arbeidslivsområdet.