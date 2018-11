En mann må tirsdag møte i retten tiltalt for å ha fremsatt hatefulle ytringer mot Hadia Tajik. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

62-åring må møte i retten etter trusler mot Hadia Tajik

INNENRIKS 2018-11-11T09:44:23Z

En 62 år gammel mann fra Trøndelag må tirsdag møte i retten tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot Aps nestleder Hadia Tajik.

NTB

Publisert: 11.11.18 10:43

Bakgrunnen er kommentarer 62-åringen skrev på Facebook i september i fjor. Her kommer han med grove skjellsord mot Tajik og mener hun bør ende i giljotinen.

Les også: Mann tiltalt for trusler mot Hadia Tajik

Tajik selv anmeldte ikke forholdet. Det var politiet som opprettet sak, opplyste politiadvokat Kjersti Brandtsegg Moe til Trønder-Avisa da tiltalen forelå.

Kommenterer ikke

Hadia Tajik vil ikke kommentere saken.

– Hadia Tajik kommenterer ikke spørsmål om trusler og egen sikkerhet, opplyser hennes rådgiver Halvard Hølleland til NTB.

Han bekrefter at Tajik ikke selv har anmeldt saken, og opplyser at hun ikke er bedt om å møte i retten. Saken føres for Inntrøndelag tingrett, som har satt av tre timer til å behandle saken tirsdag.

Tidligere sak

Det er ikke første gang noen må møte i retten tiltalt for å ha kommet med hatefulle ytringer mot Tajik.

For to år siden dømte Brønnøy tingrett en mann til 16 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for å ha kommet med trusler og hatefulle ytringer mot henne. Mannen ble dømt for innholdet i en kommentar han skrev under en NRK-artikkel på Facebook i april 2016.

Ifølge NRK var det også den gang politiet som opprettet sak.