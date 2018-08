GODE RYPETALL: Etter noen år med svake forekomster av ryper, ser det ut som om årets rypejakt kan bli en hyggelig opplevelse for både hund og jeger. Foto: Mattis Sandblad

Gode rypetall fra Agder til Troms – økning for tredje år på rad

I fjellheimen mellom Agder og Rogaland er det funnet 40 ryper per kvadratkilometer, og i Midt-Norge 35. Alt tyder på at årets rypejakt blir bra, melder fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

– Ja, dette ser positivt ut. Våre tellinger tyder på et nytt år med opptur, etter fjoråret, som også var middels pluss, sier Statskogs Jo Inge Breisjøberget.

I vår tok han doktorgrad i rypeforvaltning , og han har selv deltatt i årets rypetelling på Statskogs eiendommer.

Mye fint vær

– Vi har jo hatt mange år med lave rypetall. Bunnen var kanskje 2012, da vi var nede i under fem ryper per kvadratkilometer, ja, til og med ned mot en.

Nå virker rypebestanden robust, og har økt i flere år på rad.

– Vi var jo skeptisk med alt det fine varme tørre været i Sør-Norge at kyllingene skulle mangle insektslarver, som de er avhengige av. Men det har gått fint.

Han mener den gode rypebestanden mer skyldes fravær av rovdyr som jakter kyllingene og spiser dem:

Museår over hele landet

– Det vi ser, er at vi også har et svært godt museår, både i sør og i nord. Og når det er så mye mus, så vil rovdyr som reven heller spise mus enn jakte rype kyllinger, fordi det er enklere. Det er med på å forklare den tilsynelatende gode bestanden, sier han.

Statskog eier eiendommer over hele landet, det meste utmark og fjell. Totalt eier forvalter Statskog 60 000 kvadratkilometer norsk grunn:

– Vi har grunnbokshjemmel til 20 prosent av Norge, slår Breisjøberget fast.

Jaktstopp ikke alltid løsningen

Breisjøberget sier at det å forby jakt i et rypeområde for en sesong kan ha effekt, men ikke nødvendigvis.

– Vi skal ikke ha overdreven to på jaktforbud. Det har jo effekt fordi noen ryper da overlever. Men det vil bare ha effekt på bestanden dersom området har for høyt jaktpress. Dersom området har liten bestand, og det jaktes lite, vil ikke stans i jakten ha noen effekt. Dette må vurderes ut fra rypetelling og de jaktrapportene jegerne leverer inn for hvert område, mener han.

Slik er hans tall:

Njardarheim – en 800 kvadratkilometers eiendom på grensen mellom Agder og Rogaland: 40 ryper per kvadratkilometer.

Midt-Norge ser også bra ut, på Kongsvoll, Dovre er det talt 35 ryper per kvadratkilometer, mens Røros har 26.

Ytre Troms: 20 ryper per kvadratkilometer.

– Du kan si at alt over 20 ryper er bra. Innen 10. september skal det utarbeides kvotetall for hvert enkelt område, før rypejakten starter, forklarer han.

Norges jeger- og fiskeforbund offentliggjør rypetelling fra norske fjellstyrer 1. september.