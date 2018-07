2004: Her kommer John Edvin Lie, som den gangen het Johnny Olsen, inn til fengslingsmøtet i 2004 hvor han innrømmet å stå bak to uoppklarte bombeattentat mot Blitz-huset i Oslo i 1994 og 1995. Denne tilståelsen trakk han senere. Foto: Jan Petter Lynau / VG

Drapssiktede tok oppgjør med nynazistfortiden - sto frem som frelst

Publisert: 20.07.18 05:46

Drapssiktede John Edvin Lie (55) sto i 2004 frem som angrende synder og tok avstand fra sin kriminelle fortid. Nå er han på nytt siktet for drap.

Den tidligere nynazisten John Edvin Lie, som er siktet for drap og likskjending etter at politiet fant et brennende lik i Maridalen onsdag, gikk i 2004 offentlig ut med at han hadde blitt frelst.

– Han fortalte at han hadde sett «Passion of the Christ» og var blitt frelst. Han ble intervjuet om dette i en dokumentar som ble laget av et amerikansk produksjonsselskap. De lagde en ganske stor reportasje som blant annet gikk i amerikanske kinoer, sier hans forsvarer Fridtjof Feydt til VG.

Etter å ha sett Mel Gibsons Jesus-film, fortalte Lie til Dagbladet at han bestemte seg for å tilstå at han sto bak to bombeattentat i 1994 og 1995 mot Blitz-huset i Oslo.

– Det er viktig at to av norgeshistoriens verste attentat blir oppklart. Det er min måte å få mer fred på i verden, sa han til Dagbladet den gangen.

Lie, som tidligere het Johnny Olsen, la kortene på bordet overfor journalister i Dagbladet etter å ha sett filmen, kontaktet sin advokat og meldte seg deretter på Sentrum politistasjon.

– Jesus lever!

Under rettsmøtet i forbindelse med varetektsfengslingen i 2004, var det en tilsynelatende veldig angrende eks-nynazist som sto fram for å ta et oppgjør med fortiden sin.

– Jeg tar avstand fra fortiden min og fra nazismen, sa han gråtkvalt da han kom til Oslo tinghus i 2004 og før retten ble satt, fikk han også tilføyd: – Jesus lever!

Olsen ble siktet etter mordbrannparagrafen, samt for ulovlig oppbevaring av våpen og sprengstoff etter tilståelsen. Men bare en måned senere ombestemte han seg og trakk tilståelsen, uten å oppgi noen grunn.

Året etter, i august 2005, innstilte både politiet og Oslo statsadvokatembete på henleggelse.

Siktet for drap og likskjending

Lie ble torsdag varetektsfengslet i fire uker med brev-, medie- og besøksforbud, siktet for drap og likskjending. Han nekter straffskyld og kjennelsen ble anket på stedet.

Som 18-åring ble Lie i 1982 dømt til 18 års fengsel for Hadelandsdrapene som skjedde i februar 1981. To unge menn ble drept og etterlatt ved en bro på en øde skogsvei på Hadeland.

Han er også domfelt for vold flere ganger etter dette, senest i 2014.

Han ble da dømt for å ha slått en mann i hodet med en full ølflaske slik at den knuste. Foranledningen skal ha vært at Lie førte samtalen inn på religiøse spørsmål, noe offeret ba ham stoppe med.

I dommen fra 2014 ble det lagt vekt på hans alvorlige voldsdommer. Han ble da dømt til seksti dagers betinget fengsel, med to års prøvetid.

Hans forsvarer Fridtjof Feydt understreker overfor VG at Lie har brutt med nynazistmiljøet for mange år siden.

– Han brøt med det miljøet det refereres til for over 30 år siden. Det er en mannsalder, sier Feydt til VG.