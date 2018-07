Politiet: Her skal drapssiktet 17-åring ha brutt seg inn

Publisert: 31.07.18 14:28 Oppdatert: 31.07.18 16:02

INNENRIKS 2018-07-31T12:28:45Z

JÆREN (VG) I Trekløveren barnehage skal den 17 år gamle gutten ha brutt seg inn søndag kveld. Politiet mener han kort tid etter drepte Sunniva Ødegård (13).

Politiet fikk melding om innbruddet klokken 22.41 søndag.

Styrer Lars Harald Heskestad i Trekløveren forteller om det som skjedde søndag kveld:

– Barnehagen har alarm som er koblet til et vaktselskap. Klokka 22.45 ringte vaktselskapet til meg og fortalte at det akkurat hadde vært innbrudd. Trolig har innbruddet skjedd mellom 21.30 og 22.30. Jeg vet ikke nøyaktig hvor lang tid vaktselskapet brukte på å varsle meg, sier han til VG.

Har du tips i saken? Send epost til VGs journalist her.

Koblet til innbrudd

Politiet sa på pressekonferansen tidligere tirsdag at de kobler den siktede 17-åringen til innbruddet i Trekløveren barnehage. De utelukker samtidig at Sunniva kan ha vært vitne til innbruddet fordi hun gikk hjem på et senere tidspunkt.

Styreren reiste rett til barnehagen og ventet på at politiet kom til stedet.

– Jeg gikk sammen med politiet inn i barnehagen. Glasset på inngangspartiet var knust. Men inne i barnehagen var det ingenting som var borte. Det var mer som et innbruddsforsøk. Jeg tror gjerningspersonen kan ha blitt skremt av alarmen og løpt fra stedet, sier han.

Siste samtale

Sunniva ble meldt savnet av faren, da hun ikke kom hjem til avtalt tid. Han fikk kontakt med en patrulje som var på Varhaug for et innbrudd. Sunniva ble funnet på en sti nær hjemmet klokken 03.09.

Hun skal ifølge Stavanger Aftenblad ha snakket med kjæresten på telefonen i 22.30-tiden. Den samtalen ble brutt.

Kvelden Sunniva ble funnet død hadde hun vært på besøk hos en venn. Sunnivas kjæreste hadde møtt kameraten hun var på besøk hos tidligere og visste at hun skulle dit.

Like etter at innbruddet i Trekløveren barnehage ble oppdaget, skal Sunniva ha snakket på telefon med kjæresten.

– «Nå er jeg hjemme. Shit!» var det siste hun sa. Linja ble brutt og sønnen min forsøke å ringe opp igjen. Han ringte også kameraten hun hadde besøkt, men han hadde heller ingen forklaring, sier moren til avisen.

Jobbet ved lokal bedrift

Den siktede 17-åringen hadde i et halvt år jobbet for en lokal bedrift, før han i begynnelsen av juli var ferdig med sitt arbeidsforhold.

Arbeidsgiveren forteller til VG at de ikke hadde noen negative anmerkninger på gutten, og at han sluttet fordi han skulle begynne på skole etter sommeren.

17-åringen ble tirsdag fremstilt for fengsling i Jæren tingrett. Politiet har bedt om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøksforbud. Kjennelsen er ventet tirsdag ettermiddag.

Gutten nekter straffskyld, og motsatte seg ifølge politiet fengslingen.

Åpner drop-in-helsestasjon

Tirsdag klokken tolv åpnet Hå kommune helsestasjonen på Varhaug for alle ungdommer og foreldre som trenger noen å snakke med.

– Foreldre kan ta med sine ungdommer og få snakket om saken om de har behov for det, sier fungerende ordfører, Mons Skrettingland.

Den nye tilbudet på helsestasjonen skal være åpent så lenge folk har behov for det, i tidsrommet 12 til 15 fremover.

– Jeg håper at foreldre og foresatte er obs her, og hjelper ungdom og unger å komme dit hvis de trenger det, sånn at de får snakket ut om det som har skjedd, sier Skrettingland.

Kommunen hadde mandag kriseteam i sving, og det er egne team som følger opp de to pårørerende familiene. Kommunalt barnevern har også vært involvert i arbeidet med den siktede 17-åringen.

– Jeg vet at våre tiltak fungerer, men jeg tror ikke det er noen personer og team som er klar for dette, vi blir hevet inn i det og må håndtere det som best.