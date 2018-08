MATLØS: Disse kyrne på Løten fôres nå innendørs. Bønder har i sommer måttet velge mellom kyrne eller avlingene, da tørken har gitt utbredt fôrmangel. Foto: Brian Cliff Olguin

Bøndene ber om krisepakke på milliardnivå – regjeringen sier nei

Publisert: 08.08.18 08:31 Oppdatert: 08.08.18 10:30

Jordbruket sier de trenger en krisepakke på milliardnivå for å hindre at tørkekrisen blir enda verre. Men de får nei av regjeringen.

– Jeg reagerer med sinne. Her har vi en fagstatsråd som på ingen måte skjønner alvoret, sier Merete Furuberg, leder for Norsk Bonde- og Småbrukarlag, til VG.

Bare timer før statsminister Erna Solberg (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) skal møte henne og Norsk Bondelag hos en kriserammet bonde, kommer regjeringen med nei-beskjeden.

– En særegen krisepakke er ikke aktuelt på nåværende tidspunkt, sier Dale til NRK radio på morgenkristen.

Mener regjeringen gjør krisen verre

Bondelaget hadde forberedt seg på å vise statsministeren hvor vanskelig bøndene har det nå – i et siste håp om å få krisepakken de har bedt om i hele sommer.

– Her er det ikke snakk om en eller to hundre, det er snakk om tusenvis av familier som er rammet. Det er ikke bare bonden, men også samfunnet rundt. Når det er så stor katastrofe, må myndighetene stille opp. Og det må komme en krisepakke, sier Furuberg til VG.

– En krisepakke er nødvendig for å hindre at krisen blir enda større, sier lederen i Småbrukarlaget.

Lederen av Norges Bondelag ble forundret da han hørte landbruksministeren si nei på radioen.

– Det er svært overraskende at regjeringen ikke tar innover seg den kraftfulle økonomiske krisen som utvikler seg i landbruket, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes til VG.

Vil ha pakke på milliardnivå

Knusktørre åkre, ekstremtørke, dyr som må slaktes og fôrmangel – det er utfordringene som har møtt norske bønder i sommer. Selv om de har blitt enige om noen krisetiltak, har ikke regjeringen villet gå med på dem som koster .

– Når landbruksministeren sier det ikke nødvendigvis kommer nå, han ser ut til å god tid til å vente. Det er nå bonden må ta valget om han skal selge dyr, det er nå bonden trenger penger for å kjøpe dyrt fôr og det er nå bonden har den store psykiske belastningen. Det er nå krisepakken må komme, sier Furuberg i Småbrukarlaget.

Dale sier til NRK at de åpner for å reforhandle jordbruksavtalen. Norges Bondelag sier de ikke vil reforhandle og refordele de pengene de allerede har fått bøndene imellom. De vil ha tilleggsforhandlinger – om mer midler.

– Jordbruket behøver ei pakke på milliardnivå. Og dette er ikke snakk om jordbruksforhandlinger, dette er en krisepakke. Regjeringen stiller opp med krisepakker når det skjer kriser i andre næringer, som for eksempel flomskader, brannskader eller i oljesektoren, sier Furuberg i Småbrukarlaget.

Etterlyser handling – ikke bare prat

Arbeiderpartiet kritiserer regjeringen for å komme med prat og ikke handling. De mener tapene i landbruket er så store at tørkekrisen kun kan løses ved å tilføre bøndene friske midler.

– Det må til for at folk skal kunne skaffe fôr og være økonomisk i stand til å komme seg gjennom høsten og vinteren etter den verste tørken siden like etter andre verdenskrig, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Nils Kristen Sandtrøen.

SV slutter seg til denne kritikken.

– Landbruksministeren legger her opp til å svekke norsk jordbruk, i en tid hvor vi trenger å styrke den i møte med klimaendringene. Det vil gå ut over norsk matsikkerhet og tusenvis av norske familier som vil kunne bli rammet av regjeringens mangel på handling, sier SV-leder Audun Lysbakken.

VG har vært i kontakt med statsministeren, som sier at hun vil komme med en uttalelse onsdag klokken 11.30.