STØTTER KOMPISEN: – Selv om han er mistenkt så betyr ikke det at han har gjort det. Jeg tror det ikke før jeg får se det, sier to venner av den siktede 17-åringen fra Varhaug i Rogaland. Foto: Trond Solberg

Drapssiktedes venn: – Jeg skal ikke dømme ham ut ifra det alle sier. Han er fortsatt min kompis

Publisert: 02.08.18 11:40 Oppdatert: 02.08.18 12:06

JÆREN (VG) Venner av den siktede 17-åringen forstår ikke at kameraten kan ha drept 13 år gamle Sunniva Ødegård.

– Alle kjenner på at dette er tragisk, jeg kjenner det i magen. De er så unge og hadde egentlig livet fremfor seg, sier en 18 år gammel venn av den siktede 17-åringen.

Når han snakker med VG sitter kameraten varetektsfengslet, siktet for å ha drept den 13 år gamle jenta . Han nekter straffskyld. Ifølge politiet har 17-åringen erkjent å ha vært på stedet der Sunniva Ødegård ble funnet drept.

– Jeg skal ikke dømme ham ut ifra det alle sier. Han er fortsatt min kompis, sier han.

Sendte melding

VG møter 18-åringen sammen med en annen 21 år gammel venn av den drapssiktede mannen på en skole i lokalområdet.

De to anser seg som gode venner av 17-åringen. Senest på søndag sendte 18-åringen melding til ham.

– Jeg spurte om vi skulle finne på noe, men jeg fikk ikke noe svar, sier 18-åringen.

Via en Snapchat-gruppe fant han ut at vennen var siktet.

– Jeg tror ikke at det er sant. Jeg tror ikke det kan være han som har gjort det, sier 18-åringen.

Den drapssiktede 17-åringen mener selv han er uskyldig. Via sin forsvarer Tor Inge Borgersen sier at han at han likevel har forståelse for at politiet har behov for fengsling i en kort periode og at etterforskningen kan sjekke ham ut av saken.

– Tragisk for hele Varhaug

Kompisen reagerer på at enkelte sier at de ikke er overrasket over at 17-åringen kan ha gjort noe slik.

– De sier det de har hørt. Du kan ikke si at du ikke er overrasket over at han skal ha drept en 13 år gammel jente, da kjenner du ham ikke, sier 18-åringen.

Han mener det er for mange som snakker om ting de ikke vet noe om, og som kommer med påstander om vennen som ikke stemmer.

– Man skulle tro at folk ikke visste forskjell på å være siktet og dømt, sier 18-åringen.

– Jeg har ikke hørt om noen voldsepisoder med han før. Det har aldri vært noe knuffing med han og andre, sier kompisen.

Familien til drepte Sunniva Ødegård sendte torsdag ut et brev til pressen via sin bistandsadvokat . De skriver at de i denne vanskelige tiden også tenker på familien til den siktede 17-åringen:

– Vi synes at det er tragisk at det er en lokal ung mann som er siktet for drapet, og vi tenker også på hvordan hans foreldre må ha det nå.

– Hang ikke med så unge jenter

Få år tilbake pleide de to unge mennene å henge sammen med siktede, og 30–40 andre ungdommer på Nærbø. De beskriver et godt samhold, og sier siktede var en del av det gode miljøet.

– Han er en veldig åpen person som er sammen med og snakker godt med alle, sier 18-åringen.

Han forteller at han aldri har hørt om at siktede vil noen andre noe vondt. Han fatter ikke hvordan det hele henger sammen.

– Jeg har aldri hørt at han har vært med så unge jenter før. Jeg tror ikke han har hatt noe med henne å gjøre, men han visste sikkert hvem hun var.

17-åringen er ikke tidligere straffedømt, men er ifølge politiet en kjenning av dem fra tidligere av. Han har fortalt politiet at det var han som brøt seg inn i en barnehage i nærheten på kvelden før Sunniva Ødegård ble drept.

Den siktede 17-åringen droppet ifølge vennene ut av andre året på videregående skole for å jobbe.

Men ifølge vennene og arbeidsgiveren hadde han tenkt å starte på skolen igjen.

Vennene tror ikke det var problemer som gjorde at 17-åringen sluttet, men heller at han ville tjene penger.

– Ødeleggende uansett

Nå er de utålmodig på å få flere svar om hva som skjedde søndag kveld.

– Vi håper på det beste, og forbereder oss på det verste, sier 18-åringen.

Han mener saken vil være ødeleggende for vennen, uansett om det skulle vise seg å være noen andre som har gjort det.

– Hvis det kommer til at han ikke har gjort det, så vil det likevel ødelegge en ung gutt for livet å være mistenkt for dette, sier 18-åringen.

– Dette er en tragedie for han, familien, familien til Sunniva og hele Varhaug , legger han til.