Kvinne knivstukket i Oslo: Mann siktet for drap

INNENRIKS 2018-08-18T23:08:54Z

En kvinne døde etter skadene hun ble påført da hun ble knivstukket natt til søndag. Politiet har kontroll på én mistenkt og et vitne.

Publisert: 19.08.18 01:08 Oppdatert: 19.08.18 03:46

Politi og ambulanse rykket ut til bydelen Grefsen i Oslo natt til søndag, etter at de fikk melding om en slåsskamp med kniv fra et vitne klokken 00:26.

De fant den knivstukkede kvinnen da de ankom stedet, og hun fikk livreddende førstehjelp fra ambulansepersonell.

Kvinnen ble kjørt til sykehus med kritiske skader, opplyste politiet til VG klokken kvart over ett. Men de lyktes ikke i å redde livet hennes. Like før klokken halv tre, opplyser politiet at kvinnen har omkommet. Kvinnen er i 20-årene.

– Det er én mann som er pågrepet, og siktet for drap. Han er i arresten. Det er også et vitne det blir tatt avhør av. Vi har styrker på stedet som sikrer spor, sier operasjonsleder Rune Ullsand til VG.

Politiet har altså kontroll på én mistenkt, og et vitne som sitter i avhør. Kriminalvakta og kriminalteknisk jobber på stedet.

Politiet foretar avhør og etterforsker saken videre. De har ikke hendelseforløpet eller relasjonen mellom de involverte klart foreløpig.