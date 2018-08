Veltede trær, forsinkelser og hull i flagget på Slottet- Vindkaos i Sør-Norge

Publisert: 10.08.18 15:56 Oppdatert: 10.08.18 18:08

INNENRIKS 2018-08-10T13:56:15Z

Vinden herjer fredag over store deler av Sør-Norge. Veltede trær skaper trøbbel i trafikken mange steder.

Det er kommer stadig inn meldinger om værrelaterte hendelser fredag ettermiddag, her er noen av dem som berører flest:

Ved Halden har et stort tre falt over flere spor og deler av stasjonen ved 15-tiden. Toget mot Gøteborg kom visstnok bare minutter etter, sier et vitne på stedet til VG.

Et byggestillas i Tollbugata i Oslo har veltet. Området sperres av.

Fra Gardermoen kommer det meldinger om at politiet har sperret av et område utenfor avgangshallen som følge av gjenstander som blåser i lufta.

Presseansvarlig Jonas Prangerød i Øyafestivalen sier det er svært lite sannsynlig at de må avlyse konserter i kveld. Han sier de har jobbet hele dagen med å sikre lettere konstruksjoner, som en sikkerhetsforanstaltning.

Gjøvikbanen er stengt mellom Roa og Gjøvik. Østfoldbanen er stengt mellom Sarpsborg og Halden, samt på svensk side. Kongsvingerbanen er stengt mellom Fetsund og Sørumsand. NSB jobber med å sette opp alternativ transport.

Hele Hvaler og deler av Kråkerøy er uten strøm. Det samme gjelder flere steder sør i Hedmark, samt Gjøvik og Toten i Oppland.

10 meter høye bølger

Flere av fergeavgangene til Color Line mot Strømstad og Fjordline mot Hirtshals er også påvirket av den sterke vinden. Der er flere avganger kansellert som følge av værforholdene.

– Vi innstilte morgenavgangene mot Strømstad på grunn av vinden. Dessuten er det ikke noe hyggelig å være ombord når det er så høye bølger. Det var 10 meter høye bølger ved Ferder fyr i ettermiddag, sier Erik Karlsen, salgs- og markedssjef, til VG.

Redningsselskapet opplyser at de bistår båter som sliter seg og driver i Bunnefjorden ved Oslo. De oppfordrer også småbåteiere til å holde seg på land.

– Alle skøyter ute på oppdrag. Urovekkende mange båter på sjøen.Ber om forståelse for at vi ikke per nå kan bistå båter som er i ferd med å slite seg. Vi velger å prioritere liv og helse, samt båter som reker på fjorden, fremfor dem som ligger til kai med problemer, skriver de i en Twitter-melding i 17-tiden.

To av fergene mellom Moss og Horten er tatt ut av trafikk som følge av været.

Full storm på Svenner fyr

Hele Sør-Norge er preget av den kraftige vinden fredag ettermiddag. Aller sterkest har det vært på Svenner fyr utenfor Stavern.

– Klokken 15 blåste det full storm der. Det var nesten oppe i 30 meter per sekund, sier statsmeteorolog Tor Ivar Mathisen ved Meteorologisk institutt til VG.

Mange av de andre stasjonene har hatt liten storm, sier Mathisen.

– Vinden kommer fra sør, sørvest, og når dermed godt opp i indre deler av Østfold og Vestfold.

Lavtrykket som forårsaker vinden vil trekke nordover i løpet av kvelden. Dermed løyer det i Agder. Ved midnatt trekker lavtrykket Møre og Romsdal og Trøndelag. I løpet av lørdagen er det Nordland som får den kraftigste vinden.

– Det er ikke vanlig med et så kraftig lavtrykk så tidlig på året. Dette er noe vi vanligvis får på høsten, konstaterer meteorologen.

Bil truffet av tre ved E18

– Over hele distriktet har vi fått meldinger om at vinden herjer. Flere trær som har falt over veien, nå sist på E18 inngående ved Høvik hvor et tre har truffet en bil. Ingen personskade. Politiet rykker ut. Brannvesen og VTS jobber også med opprydning, tvitrer politiet.

Treet traff flere biler og en gravemaskin på en parkeringsplass. Tre biler ble noe skadet, mens gravemaskinen fikk større skader. Treet er nå kappet opp og fjernet av brannvesenet.

På E18 inngående fra Asker er det sannsynligvis noen hindringer, ifølge politiet. Et tre har falt i veien og dekker et av feltene. Det skal være mulig å kjøre forbi.













1 av 5 Høye bølger og sterk vind gjorde det vanskelig å ferdes på sjøen på Hvaler fredag ettermiddag. Gisle Oddstad, VG

Tak blåser av

I Sandefjord har nødetatene også hendene fulle. Ved 14-tiden har blant annet deler av et tak blåst av en restaurant.

– Vi ber folk være oppmerksom på at løse deler kan falle fra tak. Brannvesenet er på vei til stedet, opplyser politiet i Sør-Øst på Twitter.

Også i Østfold skaper vinden trøbbel, og politiet melder om takplater som flyr av et bygg i Sarpsborg. På begge sider av Oslofjorden meldes det om trær som blåser ut i veien, og politiet ber bilister være obs.

Flere tusen uten strøm

Rett etter klokken 15 var det 17.249 kunder av Hafslunds nett i Østfold, Oslo og Akershus som hadde mistet strømmen. Eidsiva melder at rundt 14.800 av deres kunder sør i Hedmark, og på Gjøvik og Toten i Oppland er uten strøm.

– Det er ganske kaotisk for øyeblikket, sier kommunikasjonsjef Morten Schau i Hafslund Nett til VG.

Han forteller at det er mange feil som oppstår hele tiden på grunn av været, blant annet at trær faller over linjer.

– Men dette været var varslet og vi er godt bemannet, sier Schau i Hafslund.

Han advarer folk mot å nærme seg dersom de ser at strømlinjer har falt ned, men heller melde fra til deres driftssentral.

Hull i flagget på Slottet

De kraftige vindkastene rammer ikke bare mannen i gata, men også slottet. Fredag ettermiddag er det hull i flagget på taket av slottet.

– Ja, flagget vårt har revnet i vindkastene, selv om det er et stormflagg, sier assisterende kommunikasjonssjef Sven Gjeruldsen ved Det kongelig hoff til VG.

Et stormflagg er mindre enn et normalt flagg og brukes dersom man er nødt til å flagge i dårlig vær.

Det revnede flagget blir hengende inntil videre.

– Sikkerheten til våre medarbeidere kommer i første rekke, derfor får vi ikke skiftet flagget før vinden har løyet, sier Gjeruldsen.

Fare for jord- og flomskredfare

Fredag morgen sendte Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) ut et varsel om jord- og flomskredfare for Midt-Norge og indre strøk i Sør-Norge på grunn av det intense lavtrykket som beveger seg nordover. Det er ventet opp mot 50–70 millimeter enkelte steder.

Saken blir oppdatert