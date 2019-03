SKATTEKRANGEL: Henrik Asheim (H) sier at Ap-leder Jonas Gahr Støres skatteopplegg ikke ville gjort noen fordelings-forskjell. Men det avviser Ap. Foto: Cicilie S. Andersen

Høyre avviser Støres fattigdoms-grep: - Gjør ingen forskjell

Høyres Henrik Asheim avviser at rødgrønn skattepolitikk ville gjort ulikhetene mindre i Norge. Men det stemmer ikke, svarer Ap og SV.

Publisert: 01.03.19 18:04







Det største regjeringspartiet har bedt Finansdepartementet legge Arbeiderpartiets skatteopplegg inn i sitt økonomiske modellverk for å finne eventuelle forskjeller fra regjeringens vedtatte skatteopplegg.

– Det er ingen forskjell, sier Henrik Asheim (H), lederen i Stortingets finanskomite.

Ulikhet-melding

Regjeringen og finansminister Siv Jensen (Frp) har fredag lagt fram stortingsmeldingen om hvordan regjeringen vil bekjempe økende økonomiske forskjeller i Norge. Jensen har vist til at innvandring er en vesentlig årsak til at flere barn lever i familier med vedvarende lavinntekt.

les også Frp-Siv om årsaken til økt barnefattigdom og ulikhet: – Innvandring

Tidligere fredag sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG at Høyre og Frp i regjering ikke har noen troverdighet i bekjempelse av ulikhet:

– En viktig årsak til det er store skatteletter til de rikeste. Vi ønsker å legge om. De rike må tåle noe mer i skatt, la Støre til.

Marginal forskjell

Dette utsagnet har Høyre nå testet i Finansdepartementets Lotte-modell, som viser hvordan ulike skatteendringer slår inn i inntektsfordelingen, den såkalte GINI-koeffisienten.

– I 2017 var GINI 0,261 med vårt skatteopplegg. Hvis vi hadde beholdt det rødgrønne skatteopplegget fra 2013, ville ulikheten i 2017 vært 0,259. Altså marginal forskjell, sier Asheim til VG.

– Jonas Gahr Støre tar feil når han sier at hans politikk ville føre til lavere ulikhet, legger Asheim til.

Han sier også at modellkjøring av Aps skatteopplegg for 2019 mot regjeringens opplegg ga samme resultat: Bare 0,02 i forskjell.

les også Venstre-Raja tar avstand fra Jensen-påstand: – Innvandring er en berikelse

– Vrir seg unna

Jonas Gahr Støre viser til sin partikollega Fredric Bjørdal, medlem i Stortingets finanskomite, som svarer på Asheims kritikk:

– Høyre prøver å vri seg unna en viktig debatt om forskjeller ved å henvise til en modell, GINI, som måler effekten av lønn, skatt på lønn og velferdsordninger. Den viser ikke hele bildet fordi den ikke tar høyde for de økte forskjellene i formue, hvor Høyre har gitt fra seg virkemidlene ved å redusere formuesskatten. Å trekke fram GINI-modellen en avledning fra en viktig grunn til at ulikhetene øker, nemlig forskjellen i formue, sier Bjørdal.

– Det er dokumentert at de aller laveste lønningene står stille mens formuene vokser og de aller rikeste blir enda rikere, Forskjellen i formue i Norge er nå større enn i mange av våre naboland, legger han til.

les også Ap-Jonas: Jensen henger ut enkeltgrupper

25 milliarder mot fattigdom

Audun Lysbakken og SV var medansvarlig for det rødgrønne skatteopplegget i 2013. Men han avviser Høyres vinkling på problemet:

– Dette er jo bare tull. Regjeringens egen melding viser at de rike drar ifra. Da er det feil medisin å gi store skatteletter til milliardærene, sier SV-lederen til VG.

– Asheim og Jensen er den økonomiske elitens beste venner i politikken. Uten deres store skatteletter, hadde det vært 25 milliarder kroner tilgjengelig til å utjevne forskjeller, legger han til.

– Berikelse

Henrik Asheim er enig med Siv Jensen i at innvandring er en viktig årsak til økte ulikheter, men uttaler seg helt annerledes om hvorvidt innvandring er et problem eller en fordel:

– Innvandring er en berikelse for Norge som samfunn, og det kan være gode moralske argumenter for å ta imot flyktninger. Men gjør man det, er det en dokumentert effekt at da øker andelen fattige barn, sier Asheim.