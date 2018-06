FESTSTEMT: Ap-leder Jonas Gahr Støre på vei inn dørene i Folketeaterbygningen, på vei opp til Aps sommerfest. Foto: Helge Mikalsen

Jonas Gahr Støre: – Velgerne liker ikke når det er uro i et parti

Publisert: 06.06.18 20:39

INNENRIKS 2018-06-06T18:39:30Z

Et kriserammet Arbeiderparti som sliter på meningsmålingene samles til sommerfest onsdag. Partileder Jonas Gahr Støre forsvarer at han inviterte Trond Giske, men mener det var riktig av ham å holde seg borte.

Onsdag 6. juni har Arbeiderpartiet sin årlige sommerfest med Aps stortingsrepresentanter og ansatte på Stortinget på utestedet Stratos, på toppen av Folketeaterbygningen, der Ap har sitt partikontor.

Det er lite å glede seg over i de siste meningsmålingene før partiet kan ta ferie. I to meningsmålinger i juni nærmer Arbeiderpartiet seg tjuetallet. NRKs junimåling setter Ap tilbake fra 26,6 til 24,4 prosent, og på VGs partibarometer for juni går Ap kraftig tilbake, fra 25,5 til 22 prosent.

I februar sa Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng at 30 prosent er partiets tålegrense . Ap skal ikke over tid være under 30 prosent, sa hun.

– Velgerne liker ikke når det er uro i et parti. Og vi har hatt uro, og det må vi jobbe med. Alle må ta ansvar for det. Men det er så mye politisk som samler oss at jeg tror vi skal komme oss godt igjennom og få tilbake tillit, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG, ved inngangen til Folketeaterbygningen, på vei opp til sommerfesten.

– Riktig av Giske å ikke komme

Det har vært uro i partiet, også før sommerfesten. Blant de inviterte var tidligere nestleder Trond Giske, som måtte gå av i januar etter at Ap mottok en rekke varsler mot ham fra flere kvinner. VG vet at to av varslingsakene omhandler Giskes oppførsel overfor kvinnelige ansatte på etterfester eller nachspiel tilknyttet to av de fire siste sommerfestene i stortingsgruppen.

At partileder Støre inviterte Giske, ble møtt med reaksjoner. Klubbleder Ingunn Yssen advarte mot å invitere ham. Hun ble så sykemeldt, etter at hun ble refset av Støre, ifølge VGs opplysninger.

Men Giske kom ikke - han er i London med familien . Det sier Støre at han mener er bra, selv om det var han som inviterte ham.

– Jeg mener at det er riktig å si at når du er en del av stortingsgruppa så er du en del av fellesskapet, og så får vi lære oss å leve med det, det er noe vi må være voksne med alle sammen. Og så må vi ta hensyn, derfor tror jeg det er riktig av Trond at han ikke er på festen i dag.

Ap-nestleder Hadia Tajik har vært en aktiv stemme i diskusjonen om håndteringen av varslersakene mot Trond Giske.

Under et sentralstyremøtet i Ap den 23. april, var Tajik sammen med sentralstyremedlem Jette Christensen blant de som tok til ordet for at partiet burde innføre restriksjoner mot hvilke sosiale arrangementer i partiets regi som Giske kan delta på, fikk VG opplyst . Men hun ønsker ikke å kommentere at Giske ikke deltar på festen overfor VG.

– Det har jeg ingen kommentar til, men sånn generelt tror jeg at det kommer til å bli en god sommerfest, sier Tajik om at Giske ikke deltar til VG.

– Det er dessverre riktig at det har vært krevende meningsmålinger, men vi har heldigvis hatt og de politiske uker hvor vi har fått

gjennomslag på en rekke områder på stortinget - blant annet på innleie, der det har handlet om å stramme inn. I tillegg har

vi lagt fram et helt nytt forslag som vil gi arbeidsfolk mer makt over egen hverdag så det er jo ting vi gleder oss over, sier Tajik.

– Fortjener en fest

Ap-leder Gahr Støre vil også heller trekke fram politikken, enn den dårlige oppslutningen på meningsmålingene.

– Når vi kommer på sommerfest og det er masse medier som venter, er jo det litt spesielt. Men jeg tror at når vi samles her

så er det også en opplevelse av å være sammen i et lag, at vi senker skuldrene og er blide. For det er mye å være glade for også.

Dette er en gjeng som har jobbet utrolig bra politisk, sier han.

– Vi har fått gjennomslag for et veldig viktig område for Ap: Å begrenset innleie i arbeidsmarkedet. Vi har fått begrenset de kommersielle innenfor barnevernet, og vi kjemper kampen mot regjeringen for å sikre god luftambulanse i nord. Så dette er folk som har jobbet med dette dag og natt, og de fortjener en fest på slutten av sesjonen.