Derfor får du så mange e-poster denne uken

EU innfører fra fredag nytt regelverk. Det merker du på antall mailer denne uken.

Mange irriterer seg sikkert over e-postene de får i disse dager, men få vet hvorfor de får dem:

I morgen trer personopplysningsloven (GDPR) til EU i kraft for de fleste landene i Europa:

Resultatet er en flom av e-poster fra selskaper hvor man har registrert en bruker, som ber deg om å få beholde deg som bruker.

– Loven er en skikkelig seier for forbrukerne og folket, som nå får et bedre vern og slipper unødvendig mange e-poster og meldinger du ikke har sagt ja til. Det beste eksempelet på dette er meldingen Arbeiderpartiet sendte ut på valgdagen, som nå vil bli ulovlig, sier Høyres Peter Christian Frølich , som har vært saksordfører for behandlingen av GDPR i Stortinget.

Barn skjermes

Han punkter opp noen av de viktigste konsekvensene for deg og meg:

– De blir slutt på kilometerlange juridiske avtale som du må klikke på og godkjenne, uten å lese: Det skal blir enklere for folk.

– Barn skal skjermes og det innføres en aldersgrense på 13 år.

– Ingen barn under 13 år skal få tilbud om kjøp av varer eller annet?

– Det er riktig. De som bryter reglene vil få skyhøye bøter, sier Frølich.

Andre sentrale punkter

Her en sentrale punkter fra de nye reglene:

En del av loven handler om informasjonen tjenester gir om hvordan de bruker personopplysninger. Det finnes slike krav allerede, men de blir hakket strengere.

Personvernerklæringer må blant annet forklare hva de samler inn, hvordan, hvorfor og hva informasjonen skal brukes til. Så enkelt som mulig.

Å godta slike vilkår skal være så eksplisitt som mulig, og ikke gjemt i en større prosess, som å bli medlem av en kundeklubb.

Det skal også være mulig å godta noe behandling av personopplysninger, men ikke annet, og likevel få være kunde.