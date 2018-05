VARME DAGER: Vilja Ueland og Marie Mørkeberg Poppe tar et kveldsbad på Ingierstrand Bad i Oslofjorden mandag. Idag skal det ha vært varmerekord i Oslo. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Rekordvarm maidag i Oslo

Publisert: 15.05.18 17:45

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-15T15:45:40Z

Meteorologisk Institutt melder på Twitter om ny varmerekord i Oslo.

Aldri tidligere har de målt 27 varmegrader så tidlig, skriver de på Twitter . Mens mai måned begynte ekstra kald for Østlandsboere, har varmen nå tatt seg opp. Ifølge twitter-meldingen fra meterologene på Blindern er det dermed varmerekord i dag.

Da fikk med andre ord værmelderne rett, da de tidligere i dag lovet finvær i det meste av landet .

– Det blir fint vær i hele landet, og er ventet opp mot 20 grader i nesten alle fylker. Nord-Norge kan får noen spredte byger, men det er snakk om små nedbørmengder, sa statsmeterolog Geir Ottar Fagerlid til VG.

Sjekk været hos deg på Pent.no

Snørik vinter, tidlig varmerekord

Vinteren i år var uvanlig snørik, og vi må helt tilbake til 1968 for å finne et år med mer snø i hovedstaden. De store snømengdene, kombinert med de siste ukenes bråvarme på Østlandet, har ført til flom i flere vassdrag. Fredag forrige uke oppgraderte NVE flomvarselet til det mest alvorlige, noe som ifølge dem forekommer svært sjelden.

Varmekvitringen fra Blindern til tross - fasiten for dagen varme vites ikke ennå, forteller vakthavende statsmeteorolog Kristen Gislefoss. Det er først senere ikveld at dagens målinger for hele landet kommer inn til instituttet.

Denne artikkelen handler om Vær

Oslo