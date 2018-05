Politiet: Har funnet våpenet hun ble skutt med

Publisert: 23.05.18 10:22 Oppdatert: 23.05.18 11:11

HAMAR (VG)

HAMAR (VG) Politiet mener at Janne Jemtland (36) ble skutt med ett dødelig skudd i hodet kort tid etter at paret kom hjem til sin felles bolig. Våpenet og magasinet er funnet.

- Hun ble påført en dødelig skuddskade i hodet, sier politiadvokat André van der Eynden på en pressekonferanse onsdag.

På den samme pressekonferansen ble det også klart at politiet har funnet det de mener er våpenet som ble brukt. Det ble funnet i et skogsområde i Vangsåsen 8. mai, etter at snøen smeltet. Magasinet ble funnet i samme område.

– Det var siktede som påviste stedet, politioverbetjent Trond Blikstad.

– Brukt vekt for å holde kroppen nede

Etter at Janne Jemtland ble drept, mener politiet at ektemannen kjørte henne ned til Eid bru, hvorpå hun ble senket i Glomma.

– Det er brukt vekt for å holde kroppen nede. Det er brukt et batteri, sier van der Eynden.

Etter dette mener de at telefonen hennes ble ødelagt i Brumunddal sentrum. Denne er fortsatt ikke funnet, til tross for omfattende søk.

– Vi mener det er siktede som ødela telefonen, sier van der Eynden.

Mener han plantet blodspor

Politiet arbeider ut i fra at blodsporene lenger nede i Brumunddal faktisk er snø fra gårdsplassen til parets bolig.

– Fra eiendommen ble det fjernet snø med blod i. Vår teori er at det ble fraktet med bil til sentrale deler av Brumunddal, sier van der Eynden.

29. desember i fjor forsvant Janne Jemtland etter en fest. 12. januar ble hennes ektemann pågrepet, siktet for drap. Dagen etter fant politiet henne på bunnen av Glomma i Våler kommune i Hedmark.

Foreløpig obduksjonsrapport

Søndag meldte VG at den drapssiktede ektemannen skjøt Janne Jemtland (36) utenfor hjemmet i Brumunddal, men at politiets foreløpige undersøkelser viser at dødsårsaken var drukning .

I en epost opplyser politiet at de kun har mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten av Janne Jemtland. Inntil den endelige mottas vil ikke politiet kommentere dødsårsak eller andre omstendigheter rundt rapporten nærmere.

– Et uhell

Den drapssiktede ektemannen, som nekter straffskyld, har i politiavhør knyttet seg til situasjonen som førte til Janne Jemtlands død og innrømmet en krangel dem imellom natt til 29. desember.

Han har forklart seg til sammen elleve ganger.

– Forklaringene har vært like i den grad at han sier det var et uhell, sier politiadvokaten.

Krangelen skal ha vært foranledningen til at skuddet - som skal ha truffet Jemtland i hodet - ble avfyrt. Politiet ønsker ikke å kommentere denne opplysningen.

Ektemannen har samtidig forklart politiet at skuddet gikk av ved et uhell, opplyser politiadvokat van der Eynden.

