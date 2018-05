BRANNSLUKNING: Et skogbrannhelikopter i aksjon nær Romsås i Oslo i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Stor skogbrannfare flere steder i landet i helgen

NTB

Publisert: 19.05.18 12:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-19T10:48:31Z

Det tørre, fine været den siste tiden har ført til at det er stor skogbrannfare flere steder i Sør-Norge. Skogbrannfaren er ventet å øke den neste uken.

– Det har vært lite nedbør og høy temperatur over lang tid, og da tørker det fort opp. Det gjør at det mange steder er høy skogbrannfare, spesielt de stedene der snøen forsvant tidligst, sier Terje Alsvik Walløe, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

På Meteorologisk institutt sin beregning av skogbrannfare er det lørdag, søndag og mandag varslet meget høy skogbrannfare, som er det høyeste farenivået, flere steder på Sør- og Østlandet og i Hordaland.

– Det er ikke meldt nedbør i Sør-Norge i overskuelig fremtid, og det tørre sommerværet vil sannsynligvis fortsette den neste uken. Det blir stort sett over 20 grader, og det kan komme opp mot 25 grader enkelte steder. Dermed vil skogbrannfaren trolig fortsette å øke, sier Walløe.

Økt beredskap

På grunn av den store skogbrannfaren har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap forsterket skogbrannhelikopterberedskapen i pinsehelgen fra 19. mai til og med 21. mai. Det er nå satt inn skogbrannhelikoptre på Kjeller, Værnes og i Stavanger, i tillegg til helikopteret som står på Torp i beredskapsperioden.

I deler av Aust-Agder er det så stor skogbrannfare at brannvesenet nå ber folk om å la være å tenne opp bål.

– Vi ber folk som har tenkt å brenne bål eller å grille om å la være, selv om det er lov å brenne bål og tenne opp engangsgriller der det helt åpenbart ikke er noen fare, slik som på bålplasser og på stranda. At folk brenner bråte og slike ting ønsker vi heller ikke, sier Petter Vinje Svendsen, vakthavende brannsjef i Østre Agder brannvesen.

Så sent som 17. mai måtte en redningsskøyte trå til i hans distrikt da det brøt ut krattbrann i Arendal på et sted som var vanskelig tilgjengelig for brannvesenet.

– Må ta hensyn

Svendsen minner om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september. I 2016 ble reglene myket opp slik at det ble tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

– Hvis man velger å tenne bål må man ta hensyn til vindforhold og terrenget. Skogbrannfaren varierer og det kan være lokalt store forskjeller. Det er alltid den som brenner bålet som har ansvar for brannsikkerheten, sier Svendsen.

Selv om det ikke er meldt nedbør den neste tiden mener Svedsen at det kan hende at skogbrannfaren enkelte steder vil minke den neste uken.

– Nå ligger det mye tørt gress igjen fra i fjor og dette er svært lett antennelig. Akkurat nå er vi likevel i en overgang hvor det kan hende at skogbrannfaren vil minke noe fordi det vokser opp grønt gress som ikke er tørt, sier Svendsen.

Nedbør i nord

Lørdag og søndag er det også varslet meget stor skogbrannfare i Skibotn i Troms. Skogbrannfaren her, og ellers i Nord-Norge, vil ifølge meteorolog Terje Alsvik Walløe minke kraftig de neste dagene.

– Det vil ikke være noen vesentlig skogbrannfare i nord. Her vil værsituasjonen være motsatt av i sør, og de vil få nedbør og vind de kommende dagene, sier Walløe.

Denne artikkelen handler om Vær