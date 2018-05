I RETTEN: Drapstiltalte Marius Groth (35) sammen med sin forsvarer Øystein Storrvik. Foto: Mattis Sandblad/ VG

Simmons-tiltalt om dødsfallet: «Det var liksom ikke noe mer enn en hard helg på byen»

Publisert: 01.06.18 01:05 Oppdatert: 01.06.18 01:42

OSLO TINGRETT (VG) Da Paul Simmons lå livløs på gulvet på i hotellgangen, slo det ikke Marius Groth at 25-åringen kunne ha tatt en overdose.

I retten forklarer den drapstiltalte sørlendingen at han ikke fikk vite at Paul Simmons hadde dødd av en overdose før på tidlig på høsten samme år. Han satt da varetektsfengslet, og sier han ble fortalt det av en medinnsatt som hadde sonet sammen med Eirik Vad.

Groth hevder han før den tid var overbevist om at Simmons døde av hjertestans. Ifølge obduksjonsrapporten var den viktigste årsaken til dødsfallet inntak av heroin .

– Der og da var det et naturlig dødsfall. Eirik fortalt aldri om heroinkjøpet til meg, sier 35-åringen i retten.

Eirik Vad har i retten forklart at han kjøpte heroinen i den tro at det var kokain.

En måned etter at Paul Simmons døde, dopet de to kameratene ned en oslomann (52) med formål om å bedra ham for store pengesummer.

Groth forklarer at det var han som fikk Eirik Vad med på en ny runde med bedrageri.

– Da jeg sendte den første meldingen, virket det ikke som han var særlig interessert, men jeg fikk overtalt ham. Som jeg har sagt tidligere, det var sikrere enn å få penger fra NAV.

Desperat etter penger

Påtalemyndigheten mener Groth og Vad aldri hadde noen intensjon om at hverken Paul Simmons eller Oslomannen skulle dø. Kameratene er likevel tiltalt for drap og drapsforsøk, fordi påtalemyndigheten mener de handlet med såkalt sannsynlighetsforsett eller eventuelt forsett , og dermed kan straffes for mer enn uaktsomhet.

Politiadvokat Christian Hatlo spør om hvorfor Groth bega seg ut på en nytt bedrageri så kort tid etter at Simmons døde.

– Jeg så på det som et tilbakelagt kapittel. Det var en hjertefeil. Det var liksom ikke noe mer enn en hard helg på byen, sier Groth.

– Tilbakelagt kapittel? Det hadde ikke gått en måned en gang?

– Nei. Men det var bedrageri som sto i hodet på meg. Jeg var desperat etter penger, og det åpnet seg en mulighet, svarer tiltalte.

Tenkte ikke på overdose

Groth har tidligere forklart at han filmet med en mobiltelefon fra han kom til hotellet der Paul Simmons lå livløs ute i gangen, og frem til ambulansen dro. Han sier at han filmet fordi han ville vise at det ikke gikk an å feste på denne måten.

Groth har forklart at han visste at de to hadde ruset seg på alkohol og kokain, men at han ikke hadde en anelse om at de også hadde inntatt heroin. Eirik Vad har i retten forklart at han hadde kjøpt heroinen i den tro at det var kokain.

– Oppfattet du at dette kunne være en overdose? spør Eirik Vads forsvarer Benedict de Vibe.

– Nei. Jeg skulle bare vise frem at de ikke kunne dra det så langt og feste så hardt.

– Ville det ikke vært en naturlig slutning at Simmons også hadde fått i seg noe?

– Nei, Eirik hadde fortalt at det var en hjertestans.

– Hadde du ikke noen tanke om overdose, når du velger å filme det dramatiske som kan skje når du bruker kokain?

– Nei, det var ikke i mine tanker.

Små pupiller

Vads forsvarer henviser til at Groth i avhør har sagt at Vad hadde «små pupiller og veldig klare øyne».

– Det er nok noe jeg har observert. Han var veldig blank og klar i øynene. Man får store pupiller av kokain og små pupiller av opiater, det er noe jeg vet, sier sørlendingen i retten.

– Men observasjonen av de små pupillene, synes ikke å kunne lede tanken over på andre narkotiske stoffer? spør De Vibe.

– Nei, jeg tenkte ikke på det der og da.