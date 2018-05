KNIVSTUKKET: Flere forbipasserende hjalp den skadde mannen før ambulansen kom etter få minutter. Foto: VG-tipser

Våknet av krangling - utenfor lå en mann knivstukket

Sekunder før dette bildet ble tatt ble denne mannen knivstukket i et portrom i Calmeyers gate i Oslo natt til onsdag.

– Jeg våknet av at det var krangling og bråk i bygården over gaten, sier et vitne til VG.

Kort tid senere ble det observert tre menn som forlot portrommet i Calmeyers gate i Oslo sentrum.

Knivstukket i siden

Bilder fra hendelsen viser at mannen tilsynelatende ble knivstukket i siden.

– To gikk mot Hausmannsgate, mens den siste segnet om og ropte om hjelp på engelsk. Det var ganske dramatisk. Det var masse folk som kom til. Jeg kunne se at han blødde på begge sider av t-skjorta.

Det er foreløpig uklart hva de gjorde på stedet, men ingen av personene skal være registrert på adressen. Offeret er en utenlandsk statsborger i 20-årene.

Knivstukket i portrommet

– Etterforskningen viser at offeret ble knivstukket inne i portrommet. Det er gjort interessante funn i saken, opplyser seksjonsleder Anne Alræk Solem ved seksjon for etterforskning av alvorlige voldssaker i Oslo-politiet til VG.

Tatt fire timer senere

Politiet fikk signalement på to personer observert på vei vekk fra stedet. På bakgrunn av dette ble de pågrepet i Hammerfestgata ved Carl Berners plass rett over klokken 4 samme natt. Begge de pågrepne er kjent for politiet fra tidligere.

– Han ene er i slutten av 20-årene og han andre er i begynnelsen av 30-årene. De er begge somaliske statsborgere, sier Solem.

Nå jobber politiet med å kartlegge foranledningen for det de mener er et drapsforsøk. Det er foreløpig uklart hvilken relasjon det er mellom offer og gjerningsmenn.

– Han stiller seg uforstående til siktelsen. Han nekter for å ha noe med dette å gjøre og han erkjenner ikke straffskyld, sier den yngste siktedes forsvarer Kai Vaag til VG.

Avhøres i dag

– Det som skjer i dag er at vi prøver å avhøre både de siktede og den fornærmede som er utsatt for drapsforsøk. Hvis han er klar for det da, sier Solem til VG.

Først når avhørene er gjennomført vil politiet bestemme seg om de vil be om varetekt for de to siktede.

