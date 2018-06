PÅ SYKEHUS: Fra sykesengen forteller Randi Hansen (82) til VG at hun har fem brudd i nakken etter ulykken i trappen. Foto: Tore Kristiansen/VG

Randi (82) skulle hentes med spesialtransport – falt ned trapp

Publisert: 07.06.18 14:52 Oppdatert: 07.06.18 15:19

INNENRIKS 2018-06-07T12:52:22Z

Da Randi Sofie Hansen skulle fraktes med trappeklatrer i rullestol fra fjerde etasje, mistet sjåføren kontrollen. – Jeg lå der i en blodpøl, forteller 82-åringen fra sykesengen.

– Jeg har det veldig dårlig, sier Randi Sofie Hansen (82) til VG.

Ulykken skjedde fredag morgen i forrige uke da hun hadde en lenge etterlengtet frisøravtale, og skulle hentes hjemme i leiligheten sin på Furuset i Oslo med spesialtransport, såkalt TT-taxi (tilrettelagt transport) fra Oslo Taxibuss AS.

82-åringen forteller at hun er dårlig til beins, og vanligvis bruker rullator innendørs i leiligheten sin. Leiligheten ligger i fjerde etasje uten heis, så når Hansen skal ut og gjøre ærender eller til legeavtaler, bruker hun rullestol.

Sjåføren for TT-taxien må derfor hente 82-åringen med en såkalt elektrisk trappeklatrer i fjerde etasje. Rullestolen og pasienten festes deretter i trappeklatreren, før pasienten kan fraktes ned trappene.

– Han som skulle hjelpe meg hadde ikke helt kontroll. Han vippet meg opp i trappeklatreren og nedover trappen. Plutselig var jeg på vei ned trappen i full fart med både rullestol og trappeklatrer rullende over meg, sier Hansen til VG fra sykesengen.

Brudd og sting

Ifølge Hansen falt hun ned 11 trappetrinn før hun traff bunnen av trappeløpet.

– Jeg har fått fem brudd i nakken. Jeg måtte sy 25 sting i pannen og fem sting på håndleddet, sier hun.

Ifølge Hansen har legene sagt at hun må ligge med nakkekrage i minst 12 uker.

– Jeg slo ut flere tenner også, og nesen min er brukket, sier 82-åringen.

– Husker du noe fra etter fallet?

– Jeg lå der i en blodpøl. Jeg husker jeg spurte han som skulle hjelpe meg om å ringe en sykebil, og at naboen kom ut og la en pute under nakken min. Det virket som om jeg svømte i blod, sier Hansen.

Hansens nabo, Anne Minde, bor i etasjen under henne og kom til stedet like etterpå.

– Hun var alvorlig skadet ja. Hun lå og skrek i gangen – rett utenfor døren min. Det var helt forferdelig å se på. Det var så mye blod, sier Minde.

Sønnen: – Bekymret

Randis sønn, Per Oddvar Carlsen (59) er fortvilet over det som har skjedd med moren, og forteller til VG at han mandag var hos politiet og anmeldte hendelsen. Politiet bekrefter til VG at de har mottatt anmeldelsen.

– At sikkerhetsrutinene er så dårlige er helt hårreisende, sier Carlsen, som forteller at moren selv ringte han fra sykehuset og fortalte om hendelsen.

– Hun har vanligvis hjemmesykepleier en gang om dagen for å få hjelp til medisiner, men ellers har hun klart seg bra hjemme alene. Nå er jeg bekymret for om hun vil kunne dra hjem igjen, sier Carlsen.

Han sier de ønsker å fortelle om morens ulykke for å forhindre lignende hendelser i fremtiden.

– Vi ønsker ikke at andre i lignende situasjon skal måtte bli utsatt for det samme. De som skal hjelpe personer med ekstra behov må være kvalifisert, sier han.

Også Randis bror, Kjell- Ivar Nilsen, reagerer på det søsteren har vært utsatt for:

– Jeg synes ikke slikt burde forekomme. En forutsetning for å drive denne typen transport burde jo være som minstekrav at man vet hva man gjør, og ikke utsetter folk for fare. Jeg frykter at hun ikke kommer seg hjem og på bena igjen etter dette, sier han.

Taxiselskapet: – Veldig beklagelig

Informasjonskonsulent Tone Tufte i Oslo Taxi, hvor Oslo Taxibuss AS er et søsterselskap, sier at de har vært i kontakt med sjåføren.

De leverer TT-tjenester i oppdrag for velferdsetaten.

– Det som har skjedd er rett og slett et veldig beklagelig uhell. Han forteller at han har snublet eller sklidd, så det som har skjedd har en menneskelig faktor. Han falt også ned trappen sammen med henne, og måtte selv på legevakt, sier Tufte.

Hun sier sjåføren er veldig lei seg:

– Han er sterkt påvirket av hendelsen. Han sier han har tenkt på henne hele helgen, og at han synes det hele er helt forferdelig. Han sier han alltid er veldig forsiktig når han bruker trappeklatreren, og at kunden kan ha oppfattet han som uerfaren nettopp fordi han forsøkte å ta det rolig og forsiktig, sier Tufte.

– Utrolig trist

Ifølge Tufte får sjåførene grundig kursing og opplæring i å frakte personer med trappeklatrer.

– Når sjåførene får denne typen kontrakt gjennomgår de et tre dagers kurs i hvordan håndtere rullestol. Sjåføren gjennomgikk dette kurset for et år siden, sier hun.

Hun sier det sjelden skjer uhell av denne typen.

– Heldigvis opplever vi svært sjelden slike uhell. Det er utrolig trist at dette skjedde. Den berørte sjåføren får oppfølging av oss, og vil få tilbud om ekstra trening med våre instruktører for å bearbeide hendelsen, sier Tufte.

Kommunen beklager

– Vi synes det er forferdelig trist at det har skjedd en så alvorlig hendelse. Da jeg fikk kjennskap til denne hendelsen mandag kontaktet jeg pårørende umiddelbart for å høre hvordan det gikk, og for å beklage at et slikt uhell hadde inntruffet, sier avdelingsdirektør Kia Haugen Baardseth i Velferdsetaten i Oslo

Hun har hatt ansvar for TT-tjenesten i Oslo kommune i 13 år, og sier hun i den perioden ikke har opplevd noe så alvorlig.

–Kvalitet og sikkerhet i tjenesten har høyeste prioritet fra Velferdsetatens side. Gjennomgående er dette en trygg tjeneste, og vi har rundt 900.000 turer i året som forløper trygt. Det hjelper så klart ikke denne kvinnen og hennes pårørende, så nå ønsker vi bare at dette går bra og at hun kommer seg raskt. Sikkerhet er det viktigste av alt, og vi er forferdelig lei oss.