SKADET: En gutt ble fløyet til sykehuset etter at bilen han satt i havnet i vannet. Foto: Freddie Larsen

Bil havnet i vannet i Østfold

Publisert: 04.06.18 16:41 Oppdatert: 04.06.18 17:04

En gutt mistet armen da en bil havnet i vannet i Spydeberg. Gutten er fløyet til Ullevål sykehus.

Klokken 14.31 rykket politiet ut etter melding om at en bil med tre personer hadde kjørt av Lyserenveien og havnet i vannet i Spydeberg .

En gutt ble fløyet til Ullevål sykehus. Politiet opplyser på Twitter at den skadede personen er mindreårig. Skadeomfanget og årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.

– Det er en yngre mann. Etter det jeg har forstått har mannen fått revet av armen i forbindelse med ulykken. Jeg har ikke oversikt over skadeomfanget til de to andre personene. Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, sier operasjonsleder Tom Sandberg til VG.

På Twitter opplyser politiet at de har mistanke om at bilen har holdt høy hastighet. Førerkortet til sjåføren er beslaglagt.

Sandberg forteller at dersom noen har opplysninger om ulykken, så vil politiet gjerne snakke med dem.

Politiet er på stedet og gjør undersøkelser for å finne årsaken til ulykken. Bergingsbil er på stedet for å hente bilen opp av vannet.