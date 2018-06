BLE SKUTT OG DREPT: En mann ble skutt og drept i et bestillingsdrap på Shell-stasjonen på Ensjø i 2012. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Zulqurnain Zahoor dømt til 19 års fengsel for å ha bestilt drap på Ensjø

Publisert: 04.06.18 16:40 Oppdatert: 04.06.18 17:02

INNENRIKS 2018-06-04T14:40:08Z

Fire menn er dømt for det såkalte Ensjø-drapet i 2012 hvor Aqeel Shahzad ble skutt og drept av en leiemorder.

«Drapet fremstod som en ren henrettelse, og som et resultat av en sammensvergelse» skriver retten.

Det var kvelden mandag 13. august 2012 at Aqeel Shahzad (31) ble skutt og drept på Shell-stasjonen på Ensjø i Oslo .

Nå er norskpakistaneren Zulqurnain Zahoor (30) dømt i Oslo tingrett til 19 års fengsel for å ha bestilt drapet.

I tillegg er en en portugiser er dømt til 11 år for å ha utført drapet.

To andre menn er dømt til 13 og 16 år for å ha tilrettelagt og planlagt drapet.

Det var NRK som første omtalte dommen.

Utpekt leiemorder om drapsplaner: – Det var galskap

Pekte på Zahoor

Under rettssaken forklarte portugiseren, som erkjente straffskyld for overlagt drap, at han hadde opparbeidet seg en stor narkotikagjeld til Zulqurnain Zahoor, også kalt “Pomi”.

Under sin frie forklaring pekte han flere ganger bort mot Zahoor og hevdet at han var oppdragsgiveren. Flere av de tiltalte ristet på hodet under denne seansen, hvor han også fortalte om møter hvor oppdraget ble diskutert.

– Jeg fikk også penger på forskudd. Jeg var i en vanskelig økonomisk situasjon. Jeg sa ja til å ta oppdraget fordi jeg ønsket å betale gjelden, sa portugiseren om det angivelige leiemordoppdraget.

Bitter konflikt

For retten anførte påtalemyndigheten at Zahoor lå i en bitter konflikt med flere personer i en kriminelt miljø i Oslo og de anførte at dette var motivet for drapet.

Portugiseren forklarte at skulle få mellom fem og seks tusne kroner for drapet, som i august 2012 var 37.000 kroner.

– Skulle du få slettet gjelden din? spurte dommeren.

– Jeg hadde gjeld til ham. Hvis jeg husker rett var det mellom 15.000 og 20.000 euro. Så det var vanskelig å komme unna, sa portugiseren.