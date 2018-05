RUSS, MEN ALENE: Etter at Sandra Marin Sauge (18) skrev om gruppepress og ensomhet i russetiden, har hun fått mange meldinger fra andre i samme situasjon. Helsesøster Tale Maria Krohn Engvik brukte fjorårets 16. mai til å snakke med russ som følte seg ensomme. Foto: Privat

«Jeg blir jo ikke invitert på noen ting»

Publisert: 14.05.18 23:46

– Skolen snakker om å forhindre voldtekter under russetiden, og faren ved rusmidler. Men de snakker ikke om at folk kan føle seg utenfor, sier russ Sandra Marin Sauge (18). Russetiden er en øvelse i utenforskap for henne og stadig flere.

– Alle snakker om at russetiden skal være så sosial. Det er det ikke for meg. Hver eneste dag i en måned nå har jeg sitter hjemme og visst at jeg ikke er invitert med på alt de andre gjør, som også er russ. Det merkes godt.

Det sier Sandra Marin Sauge, som er russ i år. Mens de fleste russ har store planer for de neste dagene, skal ikke hun noe hverken sekstende eller syttende mai. Hun er en av dem som opplever russetiden alene.

Skrev debattinnlegg

«Jeg er russ i år, men har ingen å være russ med », skrev hun søndag i et innlegg på Si;D, Aftenpostens debattsider for ungdom.

– Jeg har merket gruppepresset helt siden begynnelsen av andre klasse på videregående. Da begynte presset med å lage egne grupper med navn og logoer, og at man skulle bruke masse penger på dette. Og med en gang gruppene er etablert, er det fest på fest hvor bare de som er med i gjengen, blir invitert. Jeg har godtatt det hele tiden. Inntil nå.

Innlegget skrev hun etter å ha følt seg ekstra utenfor på skolen. Da hun kom hjem begynte hun å gråte. «Jeg blir jo ikke invitert på noen ting. Jeg føler meg så dum», sa hun til moren sin.

– Jeg hadde sagt til folk at jeg ikke hadde noe å gjøre, og likevel ble jeg ikke invitert. Jeg begynte å spørre meg selv om det virkelig var en grunn til at de ikke ville invitere meg. Var det fordi jeg har for sterke meninger? Kanskje folk tror at jeg er imot russetiden fordi jeg er politisk aktiv? Når du ikke blir invitert, føler du at det er noe galt med deg.

Snap ikke virkelig

– Det handler ikke bare om fester, men om alt som man gjør i russetiden: Sitte i parken, møte folk, gjøre russeknuter. Det eneste jeg ser er at alle de andre har det gøy på snap og insta. Det har vært tilfeller hvor folk har sendt meg videosnutter fra fester som de har sagt at de skulle invitere meg med på. De gjør det ikke for å være slemme, men jeg sitter langt utpå kvelden og lurer på hvorfor jeg ikke ble invitert.

Hun vet likevel at virkeligheten ikke er som på snap.

– Jeg har fått høre fra folk at det egentlig ikke er så morsomt. De tar opp video akkurat når det er mest bråk, eller flytter på vinglass for at det skal se ut som de har det gøy.

Storm av ensomhet natt til 16. mai

Dette er en kjent historie for helsesøster Tale Maria Krohn Engvik , bedre kjent som @helsesista på snapchat. Natt til syttende mai i fjor satt hun til midnatt og snakket med ungdom som var alene og følte seg utenfor.

– Det begynte tidlig på kvelden, da jeg fikk en snap fra en russegutt. Han fortalte at han hadde det skikkelig kjipt, for det var 16. mai og han satt alene og så på snapstoryene til alle andre. Da jeg la snapen hans ut hos meg, eksploderte det. Det var så mange andre russ som fortalte at de også satt den kvelden og var alene, forteller Krohn Engvik.

Kombinasjonen russetid og sosiale medier kan kjennes tyngende for mange.

– Det er så mange forventninger til knyttet til russetiden. Og når man kan se hva alle andre gjør på sosiale medier, kan det føre til at flere føler seg mer alene enn tidligere. Så glemmer de at det er glansbildet som vises. Det er ingen som viser på snap at de sitter og føler seg alene på fest.

Foreldrenes ansvar

Hun mener at dette ikke bare er russens ansvar. Også foreldrene må på banen.

– Mange voksne tenker at bare mitt barn har det bra, trenger ikke jeg å bry meg om de andre. Vi må bli flinkere til å tenke: Har jeg plass til en ekstra?

Hun minner om at ensomhet bare er en følelse, tross alt.

– Den er ikke uvanlig, og den er ikke farlig. Alle føler seg ensomme av og til. Man kan sitte på fest og føle seg like ensom som en som sitter hjemme alene. Men det er en følelse som er litt tabu. Derfor er det modig av Sandra å snakke om det, sier Krohn Engvik.

Selv om Sandra føler seg ekstra ensom i russetiden, vet hun at hun ikke er alene.

– Det er mange som er i min situasjon, men som ikke våger å si det høyt. Det er ingen som våger å invitere seg selv, for de vil ikke virke desperate og venneløse. Jeg har følt meg alene på skolen, men ikke på fritiden. Utenfor skolen har jeg mange venner i organisasjonslivet, som alltid stiller opp.

Sandras råd

Etter at Aftenposten publiserte innlegget, er hun blitt kontaktet av flere som forteller at de er i samme situasjon som henne. Hun er også blitt invitert på russetreff.

– To jenter kontaktet meg og ba meg med på ulike events. Det var noe av det hyggeligste jeg har opplevd på lenge. Jeg har ingen forventning om at alle skal invitere meg, men det var uforventet å ikke bli invitert, som den eneste i en gruppe. Dersom jeg hadde sett noen som åpenbart var utenfor, hadde jeg invitert dem.

Sandra har to råd til andre som føler seg utenfor:

– Legg fra deg sosiale medier. Det behøver du ikke utsette deg for. Og bli engasjert andre steder enn på skolen, for eksempel i en organisasjonen. Der møter du likesinnede

Til skolen har hun ett råd.

– Jeg ønsker ikke å forby russetiden. Men jeg ønsker at det skal bli et tema i skolen. Mitt største ønske er at skolen begynner med et fag om psykisk helse, hvor man snakke om slike ting. Da blir det lettere om man senere skulle oppleve gruppepress og ekskludering i russetiden.