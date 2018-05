KRISE: Et av ambulanseflyene under landing på Gardermoen ved en tidligere anledning. Foto: Jan Ovind

Luftambulanse-krisen til Stortinget: – Fare for liv og helse

Publisert: 07.05.18 10:39

Ingvild Kjerkol (Ap) krever at helseminister Bent Høie (H) kommer til Stortinget og redegjør for krisen i luftambulansetjenesten.

– Høie må løse den prekære situasjonen med at ambulansefly nå står på bakken, og det er fare for liv og helse, sier Kjerkol som Aps helsepolitiske talskvinne, til VG mandag morgen.

Hun legger til at kravet om redegjørelse støttes av SV og Senterpartiet.

Ny operatør

I juli neste år skal det svenske selskapet Babcock SAA overta tjenesten etter Lufttransport AS, som har driftet luftambulansetjenesten i Nord-Norge i 25 år.

14 måneder før operatørskifte så har det oppstått pilotmangel hos dagens operatør, Lufttransport AS. En rekke piloter har sagt opp, samtidig som mange av de gjenværende pilotene har meldt seg syke eller ute av stand til å fly.

Etter en uke med kaotiske tilstander i luftambulansetjenesten kom helseminister Bent Høie til Nord-Norge for å se på forholdene.

– VI er forundret over hans uttalelser i helgen, hvor helseministeren hevder å ikke ha visst om denne krisen. Han har pekt på helseforetaket Luftambulansetjenesten HF, og han har også sagt at militære helikoptre skal være i beredskap. Det kommer mange ulike signaler som det er behov for å oppklare for å kunne gi trygghet for pasientene, sier Kjerkol.

Mangler tillit

Dette er ikke tillitvekkende, legger hun til.

– Derfor må han også komme til Stortinget og redegjøre for prosessen, og for hva som er gjort for å sikre forsvarlig drift fremover.

– Er det mangel på virksomhetsoverdragelse dere er kritisk til?

– Det er bare for Svalbard at det er avtalt overdragelse av virksomheten. Hvilke vurderinger som er gjort, må statsråden svare for. Men vi ser at det ikke er samme konfliktnivå der Norsk Luftambulanse skal overta tre baser for ambulansehelikoptre fra det samme selskapet, Lufttransport.

Besøker basen

– Å sikre personell er avgjørende, og dette gjør at det ikke burde komme som en overraskelse at konfliktnivået blir annerledes her, sier Aps fremste helsepolitiker.

Mandag formiddag er hun i Tromsø for å møte akutt-tjenestene ved Universitetssykehuset. Ap-delegasjonen skal også møte helseforetaket som styrer luftambulansene, og ambulanseflybasen i Tromsø.

