Mads Nygaard om politiet: Så ikke på den åpenbare årsaken

FRANKFURT/OSLO (VG) Gjenopptakelsen i 2009 førte til en helt ny etterforskning av attentatet på Willam Nygaard, sier sønnen. Før det tror han politiet var for opptatt av å ikke låse seg til én teori.

VG treffer Mads Nygaard i Frankfurt i det han gjør seg klar for åpningen av den store internasjonale bokmessen. Hele verdens litteraturbransje er samlet i den tyske byen nå, akkurat disse dagene da familien Nygaard og forlaget Aschehoug har fått den viktige beskjeden om at attentatforsøket William Nygaard er nærmere enn oppklaring enn noensinne.

Den dresskledde Nygaard er opplagt og tydelig lettet over utviklingen han fikk vite om kun et par dager før nyheten sprakk.

– Jeg ble veldig overrasket. Jeg kan ikke si det var forventet i det hele tatt. Når det har gått 25 år og det er foreldelse om to dager, så er det klart at sjansene for at noe skulle skje virket veldig små, sier han.

– Endte opp med å ikke se på den åpenbare årsaken

Tirsdag stadfestet også Kripos at de ikke knytter saken til noe annet enn utgivelsen av «Sataniske vers».

I hele fem år hevdet politiet imidlertid det motsatte.

– Mitt inntrykk er nok at i frykt for å ikke tenke bredt nok, så endte man opp med å ikke se på den åpenbare årsaken. Og mens nær sagt alle andre skjønte hva som hadde skjedd, så virket det for meg som om politiet den gangen, i etterforskningens første fase, brukte for mye tid på andre ting, sier Nygaard.

På samme tid var det andre, bredt omtalte saker i Skandinavia der politiet fikk kritikk for å henge seg opp i ett enkelt spor, og han mistenker politiet her fryktet det samme.

– Jeg tror også det skyldtes at terrorisme på norsk jord den gang var helt uhørt, det å utløse skudd på åpen gate i Norge, det måtte knyttes til kriminelle miljøer eller andre typer forklaringer enn terrorisme, som jo dette var, sier Nygaard.

Helt annen etterforskning

Etterforskningen ble gjenopptatt i 2009 . Året etter utlyste Den norske Forleggerforening og Aschehoug en dusør på 500.000 kroner for avgjørende tips .

Mads Nygaard opplevde et stort skifte etter dette.

– Det er klart at det arbeidet politiet har gjort etter gjenopptagelsen, har vært av en helt annen karakter, og har vært konsentrert rundt de sporene som er naturlige å forfølge. Det man nå har gjort er svært prisverdig, fordi man ikke bare har kommet til en konklusjon der man sikter flere personer for å ha begått denne udåden, men fordi man knytter det til det at William Nygaard var en publisist, og at dette dermed var et angrep på det frie ord. Det synes jeg er veldig positivt, så jeg er full av lovord om politiet i dag, sier han.

Nygaard har alltid ment det var viktig at saken skulle oppklares.

– Det er jo en sak som man blir litt lei av, at den bare skal henge og henge og ikke komme til en konklusjon, og det har vært ikke minst for Williams del veldig frustrerende. Jeg tror han har vært veldig lei av å fortelle historien om igjen og om igjen i alle disse årene. Ikke desto mindre er det jo utrolig når det faktisk skjer noe, sier han.

Ytringsfrihetens pris

– Dere har fått kjenne på kroppen hva ytringsfrihet kan koste – si litt om det.

– Vi har fått oppleve hvilken betydning litteraturen kan ha. Det gjør jo at man blir bevisst på det, at man er opptatt av å forvalte den på en klok måte. Men angrep fungerer ikke hemmende, slik hensikten er, at det har begrenset eller skremt oss fra å droppe ytringer som ellers skulle kommet på trykk. Tvert imot vil jeg si at det er motiverende, fordi man ser hvilken betydning det kan ha, sier Nygaard.

De involverte i saken er siktet etter to paragrafer i straffeloven. Den ene er paragraf 233 som går på overlagt drapsforsøk. Den andre er paragraf 99a som går på angrep på sentrale samfunnsinteresser.

Dette er ifølge NRK første gang den juridiske begrunnelsen blir prøvd i norsk rett.

– Det at man tar i bruk paragrafer som 99a, som jo er en paragraf som straffer angrep på det frie ord, det er en forbilledlig rettsanvendelse. Jeg håper i hvert fall det er til inspirasjon andre steder i verden, sier Nygaard.

Han mener siktelsene er et tydelig signal om hvilken tydelig posisjon ytringsfriheten har og skal ha i Norge.

– Og det at den beskyttes på denne måten er ekstra viktig nå, i en tid hvor ytringsfriheten generelt er langt mer truet enn hva den var i 1993, det er stadig flere som lever i fare på grunn av sine ytringer. Så er det klart at det er ekstremt viktig at samfunn som det norske går foran. Så jeg tror det vil ha stor betydning og vil få internasjonal oppmerksomhet, sier Nygaard.

Preget etter hendelsen

Mads Nygaard legger ikke skjul på at hendelsen preget faren i tiden etterpå, men sier de tolket angrepet som rettet mot «Sataniske vers», og ikke ham personlig.

– Det preget han i veldig stor grad en kort periode, de aller første årene etterpå, da han måtte restitueres etter skader og levde med en form for beskyttelse som var litt hemmende for livet. Men bortsett fra det har han i veldig liten grad latt det påvirke han på noen som helst måte, sier Nygaard.

Faren har, i likhet med ham selv og resten av forlaget, alltid vært opptatt av det prinsipielle rundt saken, som handler om forfattere og forleggere som blir forfulgt og truet for det som sies og skrives.

– Har det preget Aschehoug?

– Ja og nei. Vi har alltid gjort de samme redaksjonelle vurderingene, både før og etter skuddene i -93, men det er ikke til å komme fra at saken har fått en viss symbolsk karakter og forlaget står jo som et symbol på det som hendte den gangen. For oss som jobber i forlaget vil jeg kanskje si at det har vært en viktig påminnelse om hvor kraftfull litteraturen kan være og hvordan det kan bety noe i samfunnet. Og sånn sett kan man si at det har betydd mye for forlaget, sier Mads Nygaard.