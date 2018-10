NÆRMESTE RÅDGIVER: Emil André Erstad (bak til venstre) og partileder Knut Arild Hareide, her på vei inn til et sentralstyremøte i KrF i slutten av august. Foto: Frode Hansen

Tidligere AUF-nestleder til Hareide-rådgiver om KrF: «skåla med cava (...), la planer og drømte om dette»

INNENRIKS 2018-10-04T09:37:27Z

En Facebook-kommentar fra tidligere AUF-nestleder Emilie Bersaas til Knut Arild Hareides nærmeste rådgiver, Emil André Erstad, om KrFs retningsvalg vekker oppsikt.

Publisert: 04.10.18 11:37

«Tenk når vi skålte med cava i Berlin for tre år siden, la planer og drømte om dette;) « skrev Bersaas under en Facebook-post fra Hareides rådgiver onsdag kveld.

Kort tid senere ble kommentaren slettet.

Var KrFU-leder

I september 2015 deltok både Bersaas og Erstad under en reise til Berlin i regi av den sentrum/venstre-orienterte Tankesmien Agenda. Også AUF-leder Mani Hussaini deltok på reisen.

Det var NRK som først omtalte saken.

Erstad var på det tidspunktet leder i Kristelige Folkepartis Ungdom. Allerede ett år senere, sommeren 2016, ble Erstad ansatt som Knut Arild Hareides personlige rådgiver.

Ingen hemmelighet

Til VG forklarer Erstad hvorfor han valgte å slette kommentaren fra Facebook-siden sin.

– Det gjorde jeg fordi det kunne oppfattes som om at vi hadde lagt hemmelig planer, noe vi ikke har gjort. Bersaas er nok enig i at det kunne oppfattes feil.

– Så du snakket med henne før du slettet meldingen?

– Jeg tok en prat med henne i dagtidlig, for å forklare hvorfor jeg ville slette meldingen, noe hun var enig i at var lurt.

– Hun skriver at dere var i Berlin og skålte med cava, la planer og drømte om dette, men du sier nå at det ikke er riktig?

– På dette tidspunktet var jeg leder for KrFU og det var ingen hemmelighet at jeg flere ganger luftet ideen om et annet samarbeid enn dagens regjering, det snakket jeg med flere om. Jeg ville ha et reelt sentrumsparti. Det er derimot feil at vi la konkrete planer om dette, sier Erstad.

Agenda

– Men nå er du en av Hareides nærmeste rådgivere, har du arbeidet internt for at partiet skal gå motvenstre?

– I jobben min er det partilederen som er sjefen, ikke om vendt. Jeg arbeider etter hans agenda.

– Skjønner du da at kommentaren kan oppfattes merkelig?

– Uten tvil, det var derfor jeg slettet den, sier Erstad.

Fredag forrige uke holdt KrF-lederen en tale der han ba partiet om å gå i forhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med sikte på å danne en regjering med dem.

Emilie Bersaas har ikke besvart VGs henvendelser.