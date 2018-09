Trakasserte Feministisk Initiativ-velger på direkten: – Jeg beklager veldig

2018-09-10

Mannen som ropte «Yeah, yeah. Fucked her right in the pussy» da Feministisk initiativ-velgeren Maria Archontoulis ble intervjuet på direkte-TV på NRK, beklager nå sin egen oppførsel.

Publisert: 10.09.18 17:27

David Klemetsen forklarer hendelsen under den svenske valgvaken på Kulturhuset i Oslo søndag som et forsøk på internettfenomenet der menn avbryter kvinnelige reportere på direkten og roper «fuck her right in the pussy».

Han forklarer hendelsen slik:

– Det var valgvake. Og jeg så at det var direkte-TV, så jeg tenkte i min verden at det ville være litt kult å si det meme (et internettfenomen, journ.anm.) som er blitt et Youtube-fenomen. Men jeg visste jo ikke at det var feministpartiet som var på akkurat da. Så det var min feil, sier han til VG.

– Den handlingen understreker hennes poeng med at kvinner som stikker hodet fram blir utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, hva tenker du om det?

– Jeg er helt enig i at det understreker det, og at vi menn burde være mer forsiktige med det der, men som sagt er dette en meme som blåses opp.

Mandag våknet han til meldinger fra venner, kjente og andre, som kritiserte stuntet hans.

– Jeg våknet i dag tidlig til at det ramlet inn telefoner. Folk ringer og spør «hva har du gjort i natt?», folk har sendt meg Youtube-klipp, klipp fra NRK, klipp fra VG, klipp fra Dagbladet. Det ble litt klinsj i familien min, for å si det sånn. De er ikke så stolte av meg nå, sier han.

– Jeg beklager veldig overfor feministpartiet og det var ikke meningen å komme rett inn i saken deres. Det var tilfeldig, fordi jeg gikk inn akkurat da.

Han fremholder at han hadde gjort det samme mot mannen som ble intervjuet før Archontoulis, dersom han hadde gått forbi da han ble intervjuet.

Da han brøt inn i intervjuet, ble Archontoulis tilsynelatende satt ut, men fortsetter etter hvert å fortelle hvorfor hun stemte FI.

– Det var et veldig bra eksempel det vi så her nå, sier hun.

– Han var overhodet ikke interessert i å unnskylde seg i går

Maria Archontoulis, som ble trakassert under valgvaken søndag, mener unnskyldningen ikke er god nok.

– Det er veldig interessant at han kommer med den nå. Etter sendingen gikk jeg bort til ham og hadde en helt rolig samtale med ham, der jeg spurte ham hva han drev med, og hvorfor han gjorde det:

– Jeg ga ham en anledning til å be om unnskyldning der og da, men det var han overhodet ikke interessert i. Han hadde sjansen i går, da blir det litt tullete at han skal gjøre det gjennom VG i dag, sier hun til VG.

Archontoulis sitter i styret til Feministisk Initiativ (FI) i Oslo, og reagerer også på at mannen forteller at han har mottatt en rekke meldinger fra venner og familie, som kritiserer ham for oppførselen.

– At han selv ikke har det moralske kompasset til å skjønne at det ikke er greit å gå bort til noen å rope «fucked her right in the pussy» er ganske urovekkende. Hvis han måtte få høre det fra andre bør han gå noen runder med seg selv, understreker hun.

Vurderer politianmeldelse

Archontoulis mener også det er helt irrelevant hvorvidt mannen visste at hun snakket på vegne av Feministisk Initiativ eller ei da han avbrøt sendingen.

– Det spiller ingen rolle. Jeg er en kvinne som vil uttale meg om valget i Sverige. Det har ingenting å si om jeg er ung, gammel, hvit, mørk, tykk eller smal. Jeg skal få si min mening:

– Det at han også unnskylder denne oppførselen med at det er et internettfenomen holder ikke mål. At det er en trend gjør ikke at man kan avskrive det han gjorde. Skal man kunne gå bort til folk å dra ned buksene deres bare fordi det er en trend på internett? Han hoppet på meg fordi jeg er kvinne, og dette illustrere hvorfor feminisme trengs i politikken, fastslår hun.

Archontoulis opplyser også om at hun nå vurderer å politianmelde mannen.