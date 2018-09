KRITISERES: Leder av Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, må ifølge Dagsavisens kilder gå av i november. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Dagsavisen: Rå maktkamp i Osloskolen

Flere kilder mener ifølge Dagsavisen at Astrid Søgnen er ferdig som øverste sjef for Oslosskolen når hun fyller 67 år i november.

Torsdag skriver Dagsavisen at begeret skal være fullt etter at det har vært et anstrengt samarbeidsklima mellom den politiske ledelsen i Oslo rådhus og Utdanningsetaten under Astrid Søgnens ledelse.

– Over tid er dette en situasjon det er vanskelig å leve med. Det er utrolig slitsomt å måtte bruke tre måneder istedenfor to uker på å få gjennomført noe som er bestemt, sier en kilde til avisen.

Det er ifølge avisens kilder lite som tyder på at Søgnen får fortsette etter at hun i november fyller 67 år.

Søgnen vil ikke kommentere saken overfor VG, men viser til sin uttalelse i Aftenposten onsdag.

– Jeg ønsker å holde dialogen med politisk ledelse internt, sa hun da.

Kritisert tidligere

Tidligere i år skrev Dagsavisen at det i 2014 kom et varsel om Søgnens lederstil. Dette ble undersøkt av kommunen, men ble raskt lagt bort.

Aftenposten skrev onsdag at toppledere i Osloskolens administrasjon har sendt et varsel om Oslos byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

«Arbeidsmiljøet til ledergruppen i Utdanningsetaten er uholdbart og går utover arbeidsglede, helse og daglig trivsel.», het det blant annet i varselet, som ble sendt inn gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning.

Slo tilbake

Thorkildsen svarte på kritikken som ble rettet mot henne og hennes lederstil med å gå ut mot samarbeidet med Utdanningsetaten.

– Når politiske føringer er gitt og beslutninger er tatt, har jeg savnet samarbeidsvilje og lagarbeid for å få dette gjennomført etter intensjonen. Dessverre har vi opplevd for mange eksempler på det motsatte og det er problematisk for videre utvikling for Oslo-skolen, skrev Thorkildsen i en epost til NTB.

Ifølge Aftenposten skriver varslerne at «byrådens atferd i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen er trakasserende».

Avisen skriver at Thorkildsens oppførsel overfor ansatte ble beskrevet som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

Thorkildsen ønsket ikke tidligere denne uken å kommentere påstandene overfor VG.