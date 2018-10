UNATURLIG: Erna Solberg sier det vil være veldig unaturlig å ha budsjettforhandlinger med partier som ønsker en helt annet økonomiski politikk og råder KrF til å tenke på det før de eventuelt velger å felle dagens regjering. Foto: Tore Kristiansen

Erna nekter å samarbeide med KrF hvis hun blir kastet

2018-10-03

Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande vender ikke det andre kinnet til og vil møte Knut Arild Hareide med en kald skulder om han feller regjeringen deres.

03.10.18

På Kristelig Folkepartis ekstraordinære landsmøte 2. november skal partiet velge mellom to alternativer; felle dagens regjering og gå i regjering med Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp), eller gå inn og gjøre Solberg-regjeringen til flertallsregjering.

KrF-leder Knut Arild Hareide har vært tydelig på at han ønsker samarbeid med Ap og Sp. Han peker også på Sosialistisk Venstreparti (SV) som en naturlig samarbeidspartner for hans drømmeregjering . Begge nestlederne i KrF, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, er uenige med Knut Arild Hareide, og mener KrF i stedet skal gå inn i dagens regjering.

Til VG slår statsminister Erna Solberg fast at hun ikke ser noen grunn til å hjelpe Hareides alternative regjering dersom de velger å felle henne.

– Det er veldig unaturlig å tenke seg at vi skal ha budsjettforhandlinger med partier som ønsker en helt annen økonomisk politikk, der de blant annet øker skattene. Jeg kan ikke se for meg at en slik regjering vil være naturlig partner for oss i det hele tatt. Derfor må KrF ha en tanke om at hvis de feller dagens regjering, så beveger de seg til venstre i det politiske landskapet og de gir makt til SV, sier Erna Solberg.

VG-spesial: Så splittet er KrF

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen er ikke mindre tydelig:

– Det er helt utelukket. KrFs ønsketenkning om å søke støtte her og der er fullstendig uten rot i virkeligheten. En regjering med KrF, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil innebære en betydelig venstredreining, og vil gi SV vetorett og en avgjørende rolle i norsk politikk, sier Jensen.

Hun får støtte fra Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande .

– Mitt ønske er at KrF skal bli en del av vår regjering. Vi gikk til valg på en borgerlig regjering med Erna Solberg som statsminister. Det var vårt løfte. Derfor er det ikke aktuelt for oss å forhandle budsjetter med noen annen regjering, sier Trine Skei Grande.

Første anledning til å felle regjeringen til Erna Solberg vil være når Stortinget skal behandle regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Når det gjelder budsjett, så er det naturlig at vi vil forholde oss til SV i denne stortingsperioden. Men i veldig mange andre saker så kan vi forholde oss til både Høyre, Venstre og MDG eller Frp, sier Hareide.

SV-leder Audun Lysbakken sier på sin side at hans parti er klare til å forhandle med KrF og resten av Hareides drømmeregjering, dersom KrF bestemmer seg for å følge partilederens råd.