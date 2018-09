NYTT SAMARBEID? KrF-leder Knut Arild Hareide og statsminister Erna Solberg (H). Foto: Tore Kristiansen, VG

Nytt opprop fra KrF-ere: – Hold fast på blokkuavhengigheten!

KrF-politikere er splittet i synet på om partiet bør se til Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap). I et nytt opprop fra Rogaland bes landsstyret stå fast på sentrumspolitikken.

«Sett partiets ideologi og politiske prosjekt i fokus! Hold fast på blokkuavhengigheten! Slå ikke følge med Venstre inn i Erna Solbergs regjering» , heter det innledningsvis i oppropet.

Bak oppropet står 24 KrF-ere, blant dem lokale partitopper, som alle har tilknytning til fylkespartiet i Rogaland.

« Vi ønsker å gi en stemme til en stor gruppe medlemmer og tillitsvalgte som reagerer med uro på forsøk på å gjøre KrF til et smalere kristent interesseparti med en klar høyreorientert borgerlig profil », heter det videre.

– Ta vare på KrF

En av dem som har signert er Tom Landås, lokallagsleder og gruppeleder i Haugesund.

– For meg handler dette om å ta vare på KrF som et politisk parti som viser seg frem for folk flest og for de store utfordringene i verden, sier Landås til VG, og viser til ett av avsnittene i oppropet:

« Samfunnsutviklingen preges av økende press mot menneskeverdet på mange fronter, trussel mot klimaet på kloden, millioner på flukt, økte sosiale forskjeller, mer opplevelse av utenforskap etc. I slike tider trenger norsk politikk et sterkt, tydelig og moderne KrF som tar tidens utfordringer og folks liv og hverdag på alvor. »

Motstridende

Tidligere tirsdag kom fire ordførere og tre varaordførere på banen. I en e-post til partiledelsen skriver de at deres «klare anbefaling er at KrF på Stortinget bekrefter samarbeidet med høyresiden i norsk politikk».

«Et slikt retningsvalg vil uten tvil skape reaksjoner, men disse vil være små i forhold til alternativet – et linjeskifte mot venstresiden» , skriver ordførerne i e-posten, som VG har fått tilgang til.

Begge oppropene kommer etter at partileder Knut Arild Hareide lanserte boken «Det som betyr noe» tirsdag.

Mange tolker boken som et innlegg for å ta KrF mot venstre, noe Hareide selv benektet under boklanseringen .

Det er knyttet stor spenning til hva Hareide vil si i sin tale til landsstyret fredag. Det er ventet at han vil skissere alternativene partiet står overfor, og legge noen føringer for hva han mener er akseptable utfall av prosessen som skal avgjøre hvilken vei KrF vil se politisk.

– Vil være et svik

De 24 opproperne peker på at det stadig gjentas at KrF har fått størst politisk gjennomslag ved å samarbeide med høyresiden. Dette er en sannhet med klare modifikasjoner, mener de.

Partiet har nemlig aldri nasjonalt våget å teste ut hva et forpliktende samarbeid med partier til venstre for seg vil kunne bety, skriver opproperne.

– KrF har vært på sitt beste når vi har vært blokkuavhengig og kunnet samarbeide begge veier. Erna Solberg har valgt Frp som fundament for sitt politiske prosjekt, og fjernet seg fra sentrum og KrF. KrF vil tape sin troverdighet som sentrumsparti om vi slår følge med venstre inn i den regjeringen, sier Inge Takle Mæstad, lederen i Nye Stavanger KrF, til VG.

I oppropet advares det på det sterkeste mot å følge ungdomspartiets oppfordring om å gjøre en høyresving.

– Det vil være et svik mot vår egen politikk ikke å undersøke hva som er mulig å få gjennom i et samarbeid med Ap. «Flørtingen» med Frp fra enkelte, inkludert KrFU, er historieløs. Vi satt «innelåst» med Frp i mange uker og forhandlet for få år siden. Konklusjonen var at det ikke var grunnlag for noe regjeringssamarbeid, sier Mæstad.