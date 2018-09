TYNNSLITT TILLIT: Flere lokalpolitikere som har deltatt i VGs undersøkelse sier at de ikke har tillit til partiledelsen. Det er likevel ingen som foreslår å bytte ut partileder Knut Arild Hareide med det første. Foto: Frode Hansen

VG-undersøkelse: 1 av 3 KrF-lokalpolitikere vil ikke uttrykke tillit til partiledelsen

Hver tredje lokalpolitiker som har svart på VGs undersøkelse i Kristelig Folkeparti sier de ikke har eller ikke vet om de har tillit til ledelsen i partiet.

28.09.18

– Meningsmålinger og valgresultat lyver ikke. Det er i politikken som i et fotballag. Går det dårlig, så er det ikke hele laget man sparker, men treneren, sier KrFs varaordfører Egil Netland i Sirdal.

Han er en av 259 lokalpolitikere som har svart på VGs undersøkelse, som tirsdag ble sendt til 1031 kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter i partiet.

Av representantene som har svart på undersøkelsen er det bare 67 prosent som sier at de har tillit til partiledelsen, de resterende sier at de ikke har tillit, eller ikke vet om de har tillit til KrFs øverste ledere.

– Tilbakegang med Hareide som leder

Enkelte av lokalpolitikerne som har deltatt i undersøkelsen skriver rett ut at de ikke har tillit til partileder Hareide. Én av respondentene skriver at han har tillit til nestlederne, men ikke Hareide.

Netland påpeker at han har hatt sansen for Hareide, men mener at man må evaluere tilbakegangen partiet har hatt og se på ledersituasjonen.

– KrF har nesten kun hatt tilbakegang med Hareide som leder, noe som bør bli et tema til neste landsmøte, sier han.

Varaordføreren mener debatten i partiet om hvilken side man skal ta i politikken er noe av det som har skadet omdømmet.

– Det er en uro i partiet om hvilken side man skal velge. Det er nok mange som er slitne, og det er ledelsen som må ta ansvaret.

Selv mener han partiet bør lene seg mot de borgerlige, og han er ikke fremmed for å samarbeide med Frp.

– Jeg mener vi er et borgerlig parti, og har sansen for Frp i noen saker, sier han.

KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke la seg intervjue om VGs undersøkelse.

De borgerlige tilhengerne mest kritisk

Av de 41 lokalpolitikerne som har svart at de ikke har tillit til partiledelsen mener nesten alle at partiet bør søke samarbeid til høyre. Bare to av de mener man bør søke samarbeid til venstresiden, mens fire sier man ikke bør velge side.

De som er mest kritisk til partiledelsen, er også de som er mest åpne for et samarbeid med Frp. Bare tre av dem mener SV er å foretrekke.

Netland trekker fram Hareides deltakelse i Pride-paraden i 2016 og at partiets familiepolitiske talsperson viet KrFs lesbiske kommunikasjonssjef , som noe av det som har skapt reaksjoner.

Her får han støtte fra bystyrerepresentant for KrF i Arendal, Ole Glenn Tvermyr:

– Han burde være tydeligere om veivalg og uttalelser i konfliktfylte saker.

– Mener du man trenger en annen partileder?

– Min tillit til Hareide er tynnslitt, men det er vanskelig å si hva man bør gjøre. Per dags dato er det ikke nødvendig å bytte ut Hareide.

Mener partiledelsen la feil strategi

Også gruppeleder for KrF i Skedsmo, Lisbeth Gamre Skulstad, er kritisk. Hun mener partiet la feil strategi før valget, og at partilederne har fremstått utydelige.

– Strategien var å gå i regjering med Høyre og Venstre, men det var jo en ren utopi. Ingenting lå an til at det kom til å skje, sier hun.

Hun mener partiet burde valgt side, og opplevde at man tapte stemmer på å la være.

Flere svar i undersøkelsen understreker det samme:

«Vinglete partileder uten tydelige mål og strategi», skriver en. «Vi blir brukt av de andre partier og har ikke lyktes med å sette egne mål», skriver en annen.

– Selv var jeg usikker på om jeg skulle stemme på mitt eget parti, sier Skulstad.

– Betyr det at partilederen bør byttes ut?

– Jeg ser ingen annen partileder enn Hareide, så jeg ser ingen grunn til å kaste ham, men det er mulig han får dårlige råd av noen.