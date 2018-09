Sylvi Listhaug blir 1. nestleder

INNENRIKS 2018-09-03T14:55:36Z

Frps sentralstyre har avgjort at Sylvi Listhaug går inn som 1. nestleder, mens Ketil Solvik-Olsen får fortsette.

Publisert: 03.09.18 16:55 Oppdatert: 03.09.18 18:53

Per Sandbergs dramatiske exit fra regjeringen og Frp-ledelsen åpnet en mulighet for Sylvi Listhaug . En nestlederplass stod tom - og hun var en storfavoritt til å ta over.

– Frps sentralstyre har enstemmig konstituert Sylvi Listhaug som 1. nestleder, sier Frp-leder Siv Jensen.

Det var på Frps kontorer på Karl Johans gate i Oslo at avgjørelsen ble tatt. Møtet var avgjørende for nestlederkampen som det lenge har brygget opp til i partiet.

Blir nestledere

Nå som det er bestemt at Sylvi Listhaug tar over som 1. nestleder i Frp, betyr det at Ketil Solvik-Olsen får fortsette som 2. nestleder for partiet.

Frps sentralstyre, med partileder Siv Jensen i spissen, måtte bestemme om Ketil Solvik-Olsen kunne fortsette som nestleder, ettersom han nå skal flytte til USA.

– Jeg er veldig glad sentralstyret har bedt Ketil fortsette som 2. nestleder, sier Jensen.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til om Listhaug eller Solvik-Olsen ville kapre vervet som 1. nestleder. Før det ble kjent at Solvik-Olsen skulle flytte til USA, sto det ganske likt mellom de to. Men det var Listhaug som gikk seirende ut av sentralstyremøtet mandag kveld.

– Jeg gleder meg til samarbeid, selv om jeg kommer til å sitte i en litt annen tidssone enn Siv og Sylvi, sier Solvik-Olsen.

Listhaug er valgt som konstituert nestleder, men på Frp-landsmøtet neste år skal det endelige valget om Frps nestledere tas.

– Jeg gleder meg til å samarbeide med Ketil i USA, han kommer til å gjøre en kjempejobb der, sier Listhaug.

Stortingsrepresentant for Frp, Roy Steffensen, mener den lange avstanden ikke skal være et problem.

– Selvsagt kan Ketil være nestleder det ene året han er i USA. Carl styrte jo partiet i årevis delvis fra Spania, med langt færre teknologiske hjelpemidler tilgjengelig, så det bør være uproblematisk, sier Steffensen.



Ville fortsette – om han fikk lov

Ketil Solvik-Olsen har tidligere sagt han vil fortsette som nestleder - hvis han fikk lov. Da han fredag trakk seg som samferdselminister, annonserte han også at han flytter til USA fordi kona har fått ny jobb. Sentralstyret måtte derfor avgjøre om partiet i oppkjøringen til et viktig kommunevalg kunne ha en nestleder flere tusen kilometer unna.

– Jeg har sagt – og kommer til å si på mandag – at hvis de vil at jeg skal fortsette, gjør jeg gjerne det. Men hvis de mener at det er uhensiktsmessig eller upraktisk å ha en nestleder som oppholder seg i USA, har jeg full forståelse for det. Så her må de ta en beslutning, sa Solvik-Olsen til VG torsdag .

I kveld ble det klart at han får fortsette.

– Er det heldig at Frp får en nestleder som sitter på andre siden av atlanteren? spør VG.

– Det som er heldig for Frp er at vi har Ketil med oss videre, selv om han har valgt å ta hensyn til til familien og konas karriereplaner. Vi har vurdert dette grundig i sentralstyremøtet og har kommet frem til at vi vil be Ketil om å fortsette, svarer Frp-leder Siv Jensen.

Innad i Frp pekes Solvik-Olsen og Listhaug, sammen med Jon Georg Dale, ut som de fremste kandidatene til å ta over som partileder etter Siv Jensen.

– Er du trygg på at en av disse to kan overta som leder?

– Nå er det sånn i Frp at det ikke er lederen som utpeker sine etterfølgere, det er det andre land som driver med, sier Jensen til VG.