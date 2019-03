PÅ PLASS: Politiet holdt oppsyn ved med boligen til justisminister Tor Mikkel Wara etter at en bil som tilhører familien skal ha blitt påtent natt til søndag 10. mars. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Dette er truslene

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har mottatt en rekke alvorlige trusler og hærverk den siste månedene.

I desember 2018 ble bilen til justisministeren forsøkt påtent, og ordet «rasist» ble tagget på både husveggen og bilen hans. I tillegg ble det, ifølge NRKs krimkommentator Olav Rønneberg, festet noe som kan ligne på en tenn-anordning knyttet til drivstofftanken på denne bilen.

I november ble teaterstykket «Ways of seeing» vist på Black Box. I stykket blir boligen til Tor Mikkel Wara og samboeren vist. Samboeren, Laila Anita Bertheussen, reagerer kraftig på at boligen deres blir vist i forestillingen. I en kronikk i VG skriver hun hvordan hun opplever at huset hennes ble filmet og vist frem i teatersalen:

– De stempler mitt hjem som rasistisk, og sprer farlige konspirasjonsteorier som er helt hinsides virkeligheten, skriver hun.

7. desember ble et brev med grov nazipropaganda og drapstrusler på navngitte personer, deriblant justisminister Tor Mikkel Wara, sendt ut til flere husstander i Horten- og Sandefjord-distriktet.

17. januar fikk politiet melding om at det brant i en søppelbøtte utenfor boligen til Tor Mikkel Wara.

HÆRVERK: Ordet «rasist» ble tagget på bilen til justisministeren Foto: Krister Sørbø

11. februar rykket politiets bombegruppe ut til Waras bolig, etter at det ble funnet et tøystykke med flasker festet til en bil ved justisministerens bolig. Rundt en time etter at politiet fikk melding om hendelsen, konkluderte gruppen med at gjenstanden var ufarlig.

Natt til søndag 10. mars rykket politiet ut til en brann i en bil som tilhører justisminister Tor Mikkel Wara.

– Dette er en bil som eies av Justisministeren som har tatt fyr mens den har stått parkert utenfor hans bolig i Oslo, sa operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Magne Olsvoll til VG.

Brannen ble raskt slukket og ingen ble skadet.

Torsdag 14. mars ble Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for brannen natt til søndag.

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen, og gitt inntrykk for at det er gjort av en eller flere ukjente gjerningsmenn, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.