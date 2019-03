SLETTET: Den tidligere justisministeren Sylvi Listhaug (Frp) slettet dette innlegget fra Facebook etter at Waras samboer ble siktet for å ha tent på justisministerens bil. Foto: Skjermdump

Listhaug slettet Facebook-post etter siktelsen mot Waras samboer

Sylvi Listhaug (Frp) kritiserte teaterregissør Pia Maria Roll på Facebook, men valgte å slettet innlegget etter at PST torsdag offentliggjorde siktelsen mot Tor Mikkel Waras samboer.

Publisert: 14.03.19 22:35 Oppdatert: 14.03.19 22:52







Tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) la onsdag ut et innlegg på Facebook der hun anklager regissør Pia Maria Roll for å fremstille seg selv som et offer.

Roll, som sammen med et teaterkompani står bak det omdiskuterte stykker «Ways of Seeing», uttalte tirsdag til VG at hun mente at truslene og hærverket mor justisministerens bolig måtte være iscenesatt.

«Hun er ikke noe offer, men en produsent av et teaterstykke som kan være grunnen til at Wara og familien hans utsettes for hærverk, trusselbrev, bilbrann og ikke kan føle seg trygg i sitt eget hjem», skriver Listhaug blant annet i innlegget onsdag 13. mars.

Torsdag er innlegget fjernet fra politikerens Facebook-side.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Listhaug uten hell. Den tidligere justisministeren skriver i en SMS til TV 2 at hun fortsatt står ved kritikken:

– Min status på Facebook handlet om snikfilmingen Black Box Teater har drevet med. Ettersom Tor Mikkels samboer nå er siktet i saken, vil jeg unngå at folk misforstår innlegget mitt, og derfor slettet jeg det. Jeg mener at regissøren og teateret skylder de familiene som har blitt utsatt for snikfilming en unnskyldning. De har tråkket over en grense og invadert privatlivet til personer både i og utenfor politikken, skriver hun ifølge TV 2.

HJERTELIG: Tor Mikkel Wara og Sylvi Listhaug under Frp-landsmøtet i fjor. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

«Ways of Seeing», som først ble satt opp på Black Box Teater i Oslo i November i fjor, har fått store reaksjoner. I stykket vises en film av justisminister Tor Mikkel Waras bolig. Waras samboer Laila Anita Bertheussen reagerte kraftig på at boligen deres ble filmet og vist i stykket.

– De stempler mitt hjem som rasistisk, og sprer farlige konspirasjonsteorier som er helt hinsides virkeligheten, skriver hun i en kronikk i VG.

Like før jul i fjor anmeldte Bertheussen teaterstykket til politiet i Oslo.

I etterkant av teaterstykket mottok Wara en rekke alvorlige trusler. Søndag forrige uke ble justisministerens bil påtent. Torsdag ble samboeren pågrepet og siktet for brannen.

– Vi mistenker at siktede selv har satt på brannen, og gitt inntrykk for at det er gjort av en eller flere ukjente gjerningsmenn, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.