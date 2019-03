KOMMER MED KRITIKK: Høyre-leder og statsminister Erna Solberg på vei inn til en pressefrokost på Vega scene i forkant av Høyres landsmøte i helgen. Samme sted ble det omstridte teaterstykket «Ways of seeing» vist. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Solberg kritiserer teateroppsetning etter Wara-hets

Statsminister Erna Solberg (H) reagerer på teateroppsetningen som viste bilder av hjemmet til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Publisert: 13.03.19 12:32







Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans familie har de siste månedene vært utsatt for en rekke trusler og angrep. Sist helg ble Waras bil påtent utenfor huset.

På en pressefrokost i forkant av Høyres landsmøte onsdag, kritiserte Solberg teaterstykket «Ways of seeing» for å gjøre det enda mer belastende å være politiker.

– Vi skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør. Men det oppleves verre når familier og bosted trekkes inn, sa Solberg.

– De som har laget stykket, bør tenke over dette. De har bidratt til å rette et fokus mot politikere som gjøre at det blir tøffere å være politiker, slo hun fast.

Bakgrunn: Waras samboer ut mot teaterforestilling

I februar ble stykket vist på Vega scene, samme sted som Høyre hadde valgt for pressefrokosten.

Solberg vil imidlertid ikke spekulere i om det er noen «kjedesammenheng» mellom forestillingen og truslene og hærverket mot boligen til Tor Mikkel Wara.

Wara har selv omtalt hendelsene som «uhyggelige».