PÅ PLASS: Politiet holder oppsyn med boligen til justisminister Tor Mikkel Wara etter at en bil som tilhører familien skal ha blitt påtent natt til søndag. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Angrep mot Wara: Etterforskes som mulig hatkriminalitet

En av teoriene Politiets sikkerhetstjeneste (PST) undersøker er om branner, trusler og hærverk rettet mot justisminister Tor Mikkel Wara er ment for å «polarisere og legge skylden på andre».

Publisert: 10.03.19 09:55 Oppdatert: 10.03.19 10:17







I natt skjedde det igjen: Politi og brannvesen rykket ut til en brann i en bil som tilhører justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Det føyer seg inn i en serie med lignende hendelser. Så sent som i januar mottok Wara et trusselbrev, og en søppelkasse utenfor hjemmet hans ble påtent. Bilen hans skal også tidligere ha blitt forsøkt påtent. Huset til justisministeren er blitt tagget med beskyldninger om rasisme.

Etter det VG erfarer fører PST en «bred etterforskning», som blant annet ser på miljøer på både ytre venstre og ytre høyre fløy. En av flere hypoteser det jobbes etter, er at hendelsene mot Wara er gjennomført for å skape økt polarisering i samfunnet, ved å legge skylden på andre.

I desember skapte teaterforestillingen «Ways of seeing» på Black Box Teater i Oslo reaksjoner. Forestillingen brukte videoopptak av boligene til Wara (Frp), politikerne Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp), samt Resett-redaktør Helge Lurås.

arrow-left

arrow-right expand-left TIDLIGERE: Ordet «rasist» ble tagget på veggen på Waras bolig og på bilen i desember i fjor.

– Ser alvorlig på saken

PST kan ikke si så mye konkret om nattens hendelser, men den sees i sammenheng med de tidligere hendelsene.

– Saken er meldt til politiet og overført til oss. Den inngår nå i den øvrige etterforskningen med hendelser mot justisministeren. Det er en serie av hendelser som settes i sammenheng, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til VG.

– Er det grunn til å tro at det er samme person, eller samme miljø som står bak?

– Det er for tidlig å si. Vi holder alle hypoteser åpne. Vi ser selvsagt alvorlig på saken når det skjer gjentatte slike hendelser rettet mot landets justisminister og hans familie.

les også PST: – Trusler mot politikere er et demokratisk problem

OVERVÅKET: Boligen til justisminister Tor Mikkel Wara er kameraovervåket etter flere truende hendelser. Natt til søndag ble en bil som tilhører familien påtent i oppkjørselen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Følte seg krenket

Det generelle sikkerhetsbildet rundt andre politikere og myndighetspersoner er under fortløpende vurdering av PST. Søndag har de innkalt teamet som etterforsker sakene rundt justisministeren.

VG har forelagt opplysningene om at hendelsene kan ha til hensikt å polarisere det norske samfunnet til senior kommunikasjonsrådgiver i Justisdepartementet Andreas Skjøld-Lorange, men hverken politisk eller administrativ ledelse ønsker å uttale seg i saken.

– Både når det gjelder statsrådens generelle sikkerhet og denne konkrete hendelsen, så henviser vi til PST, sier Skjøld-Lorange.

Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, skrev i en VG-kronikk om hvordan hun opplevde at huset hennes ble filmet og vist frem i teatersalen. Hun anmeldte også forestillingen for hensynsløs atferd, krenkelse av privatlivets fred og ulovlig bruk av fast eiendom.

BRANN: I januar fikk politiet melding om brann i en søppelbøtte utenfor boligen til Wara. Foto: Krister Sørbø / VG

Hareide: – River ned tillit

KrF-politiker Knut Arild Hareide har uttalt seg om nattens hendelse hvor politiet rykket ut til bopelen til justisminister Tor Mikkel Wara, hvor statsrådens bil sto i brann:

«Dette er ikke bare et angrep mot Wara og hans familie – men mot det åpne samfunnet vi ønsker med nær kontakt mellom politikere og folket. Det er ofte en belastning å være nærstående av politikere. Vi forstår og føler med familien Wara i det ubehag og den utryggheten de opplever nå. Ingen som stiller seg til samfunnets tjeneste skal oppleve dette! Det river ned noe av det flotteste i vårt samfunn – tilliten og tryggheten mellom oss.»

Også Venstre-leder Trine Skei Grande reagerer kraftig på bilbrannen utenfor huset til hennes regjeringskollega.

– Det er aldeles tragisk at man angriper representanter for demokratiet vårt. Det er et sterkt angrep på ytringsfriheten. Det er et sterkt angrep mot styringssystemet vårt og den åpenheten vi har i det norske samfunnet som gjør at vi statsråder kan leve vanlige liv i vanlige hus nært folk, sier hun til NTB.