Erna Solbergs «klippekort»: Folk må få påfyll av utdanning

GARDERMOEN (VG) statsminister Erna Solberg lanserte et nytt «klippekort» i sin tale til Høyres landsmøte, et budskap om at man må hente påfyll av utdanning flere ganger gjennom yrkeslivet.

Publisert: 15.03.19 14:01 Oppdatert: 15.03.19 14:12







– Utdanning er billetten til en klassereise. Men det holder ikke hvis utdanningen din ikke lenger etterspørres når du er halvveis i arbeidslivet, sa Solberg.

Talen var et gjenhør med Erna Solbergs gamle slagord «mennesker, ikke milliarder».

Løfter om nye skattelettelser var helt fraværende i talen. Hun gjentok flere ganger at man må «investere i mennesker».

Solberg sa at det ikke vil holde med en billett til utdanning, men snarere et klippekort:

– Jobben til et moderne, liberalkonservativt parti må være å utvikle det klippekortet, sa Høyre-lederen.

LANDSMØTE: Erna Solberg talte til Høyres landsmøte fredag ettermiddag. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

les også Erna om regjeringsforhandlingene: Slik skal de få flere i arbeid

Flertallsregjering

Erna Solberg la ikke skjul på hvor stolt hun er over at hun i 2019 kan lede en flertallsregjering, den første borgerlige siden Kåre Willoch var statsministere.

– Dette har vi jobbet for i mer enn 100 år. sa hun.

Solberg siterte blant annet en kommentar fra VG i 2017: «Det er over, slutt dødt og begravet. Nok et forsøk på å bygge en levedyktig allianse mellom de borgerlige partiene har kollapset. «

– Gjenoppstandelse skyldes gjerne et mirakel, Men dette var et resultat av hardt og langsiktig arbeid, sa Solberg.

les også Ap-topper ber om et oppgjør med høyreekstreme holdninger i Norge

Omstilling

Høyre-lederen tok også tak i integreringsdugnaden som Høyre, Frp og Venstre var enige om da de dannet regjering sammen for ett år siden. Hun oppfordret partiets ordførerkandidater til å lage egne inkluderings-prosjekter i sine kommuner,

Solberg varslet omstillingsprogrammer for de bransjene som er særlig utsatt for digitalisering. Først ut er industri og bygg, sammen med kommunal helse og omsorg.

– Og vi må bekjempe de som ødelegger barns muligheter til en god oppvekst, sa Solberg, og viste til kampen mot de kriminelle gjengene, sa hun.

Permitterte justisministeren

Erna Solberg har hatt et heftig døgn som regjeringssjef.

Fredag ettermiddag fikk hun vite at samboeren til regjeringens justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) var siktet av Politiets sikkerhetstjeneste for å ha konstruert et brannforsøk på familiens bil.

Samtidig ble justisministerens hjem ransaket av PST med godkjenning fra Oslo tingrett. Wara ble øyeblikkelig innkalt til møte hos Solberg, og ble innvilget permisjon inntil videre på stedet.

Fredag formiddag ble samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) konstituert som midlertidig justisminister i statsråd på Slottet.

Fredag morgen måtte hun også forholde seg til et terrorangrep, inspirert av terroraksjonen mot Oslo og Utøya i 2011 og av terroristen Anders Behring Breivik.

39 mennesker er bekreftet døde.