MANGE HENVENDELSER: – Mange er opptatt av sikkerheten i forkant av fredagsbønnen, sier talsperson Ikhlaq Ahmed ved Islamic Cultural Centre. Foto: Hallgeir Vågenes

Talsmann for Oslos nest største moske: – Folk er engstelige

I ettermiddag samles muslimer til fredagsbønn i Oslos moskeer. – Folk er engstelige, og vi har trappet opp sikkerheten, sier talsperson Ikhlaq Ahmed ved moskeen på Grønland.

Publisert: 15.03.19 12:51 Oppdatert: 15.03.19 13:10







Foreløpig er det meldt om 49 drepte etter at flere personer angrep to moskeer i byen Christchurch på New Zealand natt til fredag norsk tid. Minst 50 personer blir behandlet for skuddskader, deriblant flere barn, melder lokale medier.

Ahmed, som er talsperson i Islamic Culture Centre, sier at de fordømmer angrepene på New Zealand på det sterkeste.

– Det er veldig sjokkerende og trist. Det er vanskelig å beskrive det som har skjedd med ord. Dette er en grusom handling der folk har samlet seg til fredagsbønn i et fredens hus. Det er en skremmende utvikling. Jeg håper at det aldri vil skje igjen.

Moskeen i Tøyenbekken på Grønland er Oslos nest største, med rundt 4500 medlemmer. Vanligvis samler 1200 - 1500 personer seg til fredagsbønn i moskeen.

Ahmed sier de har fått mange henvendelser etter at angrepene på New Zealand ble kjent.

FORDØMMER ANGREPENE: – Det som har skjedd på New Zealand er sjokkerende og trist, sier talsperson Ikhlaq Ahmed i Islamic Cultural Centre. VG møtte Ahmed i moskeen på Grønland i Oslo fredag formiddag. Foto: Hallgeir Vågenes

– Folk er engstelige. Noen har ringt for å få mer informasjon om det som har skjedd, andre er opptatt av sikkerheten i forkant av fredagsbønnen. De spør blant annet om hvilke sikkerhetstiltak vi har i moskeen i dag, sier Ahmed.

I en pressemelding som ble sendt ut fredag formiddag, skriver Islamic Culture Centre at angrepet på New Zealand må sees i sammenheng med økende islamhat og konspirasjonsteorier mot muslimer, også i Norge.

– I vestlige samfunn er det veldig lite informasjon om islam, og det er mange fordommer. Det er veldig viktig at folk får riktig informasjon, slik at det skapes skape fred og harmoni mellom alle grupper, både minoriteter og majoriteter, sier Ahmed.

Politisjef Mike Bush opplyste på en pressekonferanse i Christchurch at politiet nå holder vakt ved moskeer i New Zealand for å hindre flere angrep.

– Dette var et veldig nøye planlagt angrep. Nå vil vi forsikre oss om at vi ikke har gått glipp av informasjon som kunne ført til at vi kunne ha hindret angrepet, sier Bush.

Da VG ankom moskeen på Grønland fredag formiddag, tok en politibil oppstilling på et gatehjørne like ved lokalene til Islamic Culture Center.

Operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt sier til NRK at de har en løpende dialog ut ifra behovene til moskeene.

– Vi prøver å ivareta sikkerheten med synligere patruljering og trygghetsskapende tiltak, sier operasjonslederen, som ikke vil gå i detalj på hvilke tiltak som settes inn.

Ahmed sier at de tar sikkerheten på det største alvor.

– Vi føler oss trygge i Norge. Men når en slik hendelse skjer, er det veldig viktig for oss å ha ekstra sikkerhet for våre medlemmer. Vi stoler på politiets arbeid.