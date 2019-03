arrow-left











arrow-right expand-left BRANN I BYGÅRD: Flere leiligheter skal ha vært i full fyr da en bygård på Torshov i Oslo brant i kveld. Ingen skal være skadd i den dramatiske hendelsen.

Brann i bygård i Oslo: Flere leiligheter var i full fyr

Det brant mandag kveld i en bygård på Torshov i Oslo, og flere leiligheter var i full fyr. Ingen kom til skade i brannen.

– Brannen er slukket og ingen er meldt skadet. Det blir etterforskning. Politiet vet ikke hva som er årsaken, sier innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Bergli, til VG rundt klokken 19.30 mandag kveld.

Totalt åtte personer ble evakuert fra den brennende bygningen.

– Brannvesenet driver nå med etterslukking og sørger for at alt er bra, forteller han.

Brannen startet litt før klokken 19 mandag kveld, og litt over en halvtime senere meldte politiet at brannen var slukket.

På Twitter melder Oslo brann- og redningsetat at røykdykkere har søkt gjennom alle leiligheter i bygget uten å gjøre funn.

Ni brannbiler ble sendt til stedet og startet raskt slukningsarbeid. Brannen ble beskrevet som kraftig.

– Vi har startet slukking utenfra og sender inn røykdykkere nå, skrev 110-sentralen på Twitter.

Ifølge operasjonsleder Gjermund Stokkli har brannen startet i byggets andre etasje.

– Her har det brent kraftig, og det er har spredt seg til tredjeetasje hvor det også har brent kraftig, sier Stokkli.

VGs reporter på stedet forteller at vinduene i bygget er helt svarte av brannrøyk, og at røykdykkere fra Oslo brann- og redningsetat lenge gikk gjennom leilighetene.

Politiet melder at det er store materielle skader etter brannen, og at seks av bygårdens leiligheter ikke er beboelige.

Brannvesenet melder at det også har oppstått en vannlekkasje, og at de har en bil på stedet for å ta hånd om dette.