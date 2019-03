arrow-left

FULL FYR: Det brenner i flere leiligheter i en bygård på Sandaker/Torshov-området i Oslo mandag kveld.

Brann i bygård i Oslo: Flere leiligheter har brent

Det brant mandag kveld i en bygård på Torshov i Oslo, og flere leiligheter var i full fyr. Politiet melder at brannen nå er slukket.

– Brannen er nå slukket. Totalt åtte personer er evakuerte. Ingen er fysisk skadet, skriver politiet på Twitter.

Beboerne i nabooppgangene ble evakuert, opplyser politiet.

Ifølge Folkeregisteret er det snakk om 18 beboere i bygget, sier politiet.

Ni brannbiler ble sendt til stedet og startet raskt slukningsarbeid . Brannen ble beskrevet som kraftig.

– Vi har startet slukking utenfra og sender inn røykdykkere nå, skriver 110-sentralen på Twitter.

Ifølge operasjonslederen har brannen startet i byggets andre etasje.

– Her har det brent kraftig, og det er har spredt seg til tredjeetasje hvor det også har brent kraftig. Brannvesenet har nå fått slått ned brannen, som det heter, men den er ikke slukket. Det har begynt å brenne på loftet, sier Stokkli.

Han forteller at det per nå ikke er meldt om skadede, men at de fortsatt jobber med evakuering.

