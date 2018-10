FANT SEKK: Her ble en sekk med tyvgods funnet i Frognerelva sist onsdag. Foto: Tore Kristiansen

Majorstuen-drapet: Her kan politiet ha mistet beviser

INNENRIKS 2018-10-23T21:05:21Z

Da politiet gjorde de første søkene langs Frognerelva onsdag i forrige uke, var søppelkassene i området allerede tømt.

Publisert: 23.10.18 23:05 Oppdatert: 23.10.18 23:39

– Det kan være noe vi har gått glipp av, at det er noe som har blitt kastet og at søppelet er tømt. Vi kan ikke utelukke det, sier politiinspektør Grete Metlid til VG.

Ifølge driftsleder for NCC i Frognerparken, Tore Kjellevand, tømmes søppelet i parken mandag, onsdag og fredag klokken 06.00 i hele oktober. NCC har ansvaret for renholdet i Frognerparken.

Metlid understreker også at politiet har gjort en rekke funn i saken langs elven, men vil ikke si hva de har funnet og når.

Tirsdag kveld ble det kjent at den siktede 20 år gamle svenske Makaveli Lindén er pågrepet i Dijon i Frankrike , etter åtte døgn på flukt fra politiet.

Fant sekk i elven

I disse døgnene har det vært jobbet intenst for å sikre spor og gjenstander, blant annet for å kunne avdekke gjerningsmannens fluktrute.

Benjamin Stendahl jobber i NCC og forteller til VG at det var han som varslet politiet om en sekk i Frognerelva onsdag. Det er to dager etter at Heikki Bjørklund Paltto ble funnet knivdrept i sin leilighet på Majorstuen .

– Jeg kom hit klokken 7 på morgenen legger fra meg noe utstyr, kjører opp igjen, kommer tilbake klokken 08.00 og ser sekken i elven. Jeg ser også noe i kulpen her også, en xbox-pappeske med to PC-er inni, sier Stendahl.

Det skal også være funnet eiendeler med navn som kan knyttes opp mot leiligheten der Heikki Bjørklund Paltto bodde.

– Sekken var lett å se. Det er sikkert mange som har sett den tidligere, men som ikke har tenkt annet enn at det var søppel, forteller Benjamin Stendahl.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4792088655.

Tipset politiet

Da Benjamin Stendahl fant sekken tok han den med opp på kontoret, og det var ikke før lunsjtider at han åpnet sekken og så innholdet. Han bestemte seg da for å kontakte politiet.

– Jeg tenkte først at det bare måtte være et tyveri, men da jeg var ferdig å spise lunsj sto det fire-fem biler og kriminaletterforskere ved elven, forteller han.

– Var det ikke før onsdag at politiet kom fram til at han måtte ha rømt langs Frognerelva?

– Jeg kan ikke svare så detaljert på dette nå. Vi begynner å jobbe på åstedet og utover, men så får vi jo funn og tips og opplysninger inn som gjør at det også er en utvikling i saken her, sier politiinspektør Metlid.

Det er Franzefoss gjenvinningsstasjon på Alnabru som mottar avfall fra NCC i Frognerparken. En ansatt der forteller at politiet ikke skal ha hentet ut noe søppel fra avfallsstasjonen.