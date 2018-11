Vinstra-drapet: Siktelsen mot 16-åringen utvidet

VINSTRA (VG) 16-åringen som er pågrepet for drapet på en jevnaldrende jente i Vinstra, er også siktet for grov kroppsskade mot en tredje person som var til stede.

Publisert: 02.11.18 16:14 Oppdatert: 02.11.18 16:56

Politiadvokat Stine Rigmor Grimstad opplyser at siktelsen mot gutten er utvidet til grov kroppskade. VG har tidligere skrevet om en mann som skal ha prøvd å avverge situasjonen og at han fikk skader i forbindelse med dette.

– Det er en person som var involvert og som har fått skader i forbindelse med hendelsen. Det er den personen som anses som fornærmet, sier Grimstad.

Avkrefter rykter

Politiadvokaten sier at politiet har god kontroll på hendelsesforløpet onsdag.

– Vi har tidligere nevnt at varslingen kom inn klokken 15.56 og at pågripelsen skjedde rett etterpå. Vi mener vi har god oversikt. Det har kommet politiet for øre om at det er rykter om at flere personer har vært involvert, men det er ikke riktig. Det vil vi avkrefte. Politiet leter etter ikke etter andre. Vi har ingen mistenkte i saken eller personer vi leter etter. Vi mener vi har sikret personen som var involvert, sier Grimstad.

Har forklart seg

16-åringen har avgitt en første forklaring til politiet om hva som skjedde, opplyser Grimstad.

– Siktede har gitt en fri forklaring. Han er ikke avhørt på vanlig måte. Det er et initialt avhør og få hans umiddelbare forklaring. Det er ikke gjort noen konfronterende avhør. Jeg kan ikke si noe om innholdet i samtalene vi har hatt med ham, sier politiadvokaten.

Ved 16-tiden var det fortsatt ikke kommet noen kjennelse fra tingretten på fengslingsspørsmålet. Men siktedes forsvarer, Lorentz Stavrum, opplyste tidligere i dag at hans klient samtykker til varetektsfengsling .

– Han forstår og aksepterer at situasjonen krever dette, sa Stavrum til VG.

Ba om to uker

Påtalemyndigheten har bedt om varetektsfengsling i to uker. Høyst sannsynlig vil ha bli sittende på en institusjon, opplyste forsvareren til VG.

Retten besluttet at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører, med hensyn til fare for bevisforspillelse og siktedes unge alder. Gutten, som torsdag kveld ble flyttet til en ikke spesifisert barnevernsinstitusjon, deltok ikke på fengslingsmøtet.

Den siktede kan holdes i varetektsfengsel inntil annet blir bestemt av påtalemyndigheten eller retten, men ut over 16. november uten kjennelse.

Ikke avhørt

Guttens forsvarer forteller at han har snakket med siktede, men at det ennå ikke er gjennomført formelle avhør . Dermed er det fortsatt usikkert om 16-åringen erkjenner straffskyld.

– Han har det forferdelig. Han er jo blitt gjort kjent med siktelsen. Det er klart at for noen som blir siktet for drap, så er dette en ufattelig tragedie, sier Stavrum til VG.

Bygda, som har rundt 2500 innbyggere, beskrives som hardt rammet av hendelsen.

– Det hele er tragisk for oss som bor i nærheten, ja for hele Vinstra. Hele Vinstra er preget. Man går bare rundt og tenker på det hver eneste dag. Jeg har bare så vidt vært i kontakt med de andre naboene, men temaet når man møtes er jo dette, sier nabo Gunnar Skar til VG.