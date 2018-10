VILLE OVERBEVISE: Hans Fredrik Grøvan, Tore Storehaug og Olaug Bollestad var invitert for å fremme hvert sitt syn på årsmøtet til Nordland KrF. Foto: Bjørn Hellem

Hareides røde helg ble enda rødere: Sterk støtte i Nordland KrF

INNENRIKS 2018-10-28T15:13:46Z

BODØ (VG) Hareide får med seg fire røde delegater fra Nordland KrF og styrker sin posisjon ytterligere etter helgens årsmøte-maraton. Men fortsatt leder borgerlig side.

Publisert: 28.10.18 16:13 Oppdatert: 28.10.18 16:42

Etter en helg med hele seks fylkesårsmøter i KrF er det valgt 31 nye delegater som ønsker å søke regjeringsmakt til venstresiden, og det blir stadig mer jevnt i VGs opptelling av delegater fra hele landet .

Totalt er det likevel blå side som leder med 83 delegater, mot 78 røde.

Årsmøtet i Nordland valgte fire røde delegater, en blå delegat og en som stemmer for å bli i opposisjon, men sekundert stemmer blått dersom landsmøtet går inn for regjeringsposisjon.

Årsmøtet besluttet tidlig å velge delegater etter en representativ modell, der man speiler stemningen i møtet mest mulig.

Ombestemte seg

Fylkesleder Ingelin Noresjø mente først at partiet burde søke regjeringsmakt med høyresiden, men har snudd og følger nå Hareides råd.

– Jeg kunne ikke slå meg til ro med at vi skulle sitte i regjering med Frp, for avstanden er for stor.

– Er det da bedre å være avhengig av SV?

– Jeg syns SV er undervurdert som partner, i mange saker som er viktig for KrF så har vi et verdigrunnlag som er felles. Det handler om å ta vare på de svakeste, rettferdig fordeling og miljøpolitikk. Men de skal heller ikke inn i regjering, ifølge Hareides forslag, sier hun.

Nestleder i KrF Olaug Bollestad, stortingsrepresentant Tore Storehaug og Hans Fredrik Grøvan fikk alle 15 minutter til å forsvare sitt syn i Nordland.

Begge nestlederne ønsker som kjent å gå inn i dagens regjering med Høyre, Venstre og Frp, Storehaug vil følge partilederens råd om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp, mens Grøvan ønsker at partiet blir der det er i dag: I opposisjon, uten å felle statsminister Erna Solberg.

Flere røde delegater etter helgen

Lørdag feide en rød bølge over KrF-land, da fem fylkeslag i KrF hadde årsmøter og valgte 52 delegater til partiets ekstraordinære landsmøte førstkommende fredag.

Av disse ble det valgt hele 28 som støtter Hareides «røde linje», 20 som støtter høyresiden og fem som støtter forslaget om at KrF skal fortsette i opposisjon.

Blå ledelse

VGs delegatoversikt viser altså i øyeblikket at blå side leder med 83 mot rød sides 78 delegater. Det kreves 96 delegater for å ha flertall.

Kilder med innsikt i de interne delegatberegningene på begge sider forteller til VG at de tror det går mot en knepent flertall av delegater som sier de vil stemme KrF inn i dagens regjering ledet av Erna Solberg (H) på fredagens landsmøte.

Ingenting avgjort før 2. november

Partileder Knut Arild Hareide har tidligere påpekt at alt er åpent frem til det ekstraordinære landsmøtet 2. november, da det er skriftlig, hemmelig valg. Dette kan være til fordel for partilederen, selv om det ser ut til å bli flest blå delegater.

– Jeg tror også at vi må vente til landsmøtet før vi får en skikkelig avklaring, sier også nestleder Olaug Bollestad.

– Det må jo bety at noen må stemme noe annet enn det de har sagt, er det i god KrF-ånd?

– Ingen reiser med bundet mandat, det betyr at man faktisk skal kunne se an i debatten. Jeg håper at delegatene står for det de har sagt, samtidig er nok noen usikre eller vurderer følge det tredje alternativet.

Tredje alternativ kan være joker

Grøvan er bekymret for at partiet skal velge regjeringsmakt på et grunnlag han mener splitter partiet.

– I et så viktig og historisk valg vil enhver ledelse ønske et tydelig flertall. Et landsmøte delt på midten eller en stemme overvekt er ikke noen ideell situasjon, sier han.

Han påpeker at vedtak fra landsstyret er formulert slik man skal sondere om muligheten for regjeringssamarbeid med den retningen som får flertall.

– Så må stortingsgruppa vurdere om det er godt nok til å gå videre for en regjering.

– Mener du de som står for det tredje alternativet kan bli avgjørende på landsmøtet?

- Jeg tror klart at de kan spille en rolle, så ser vi at de fleste der velger den blå siden som en sekundært alternativ, så de kan være jokeren i dette.