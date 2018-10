UENIGE: Partileder Knut Arild Hareide og nestleder Olaug Bollestad, her under medlemsmøtet i Trøndelag KrF tidligere denne uken.

Maktdrama i Rogaland KrF: To «røde» delegater vrakes etter ubetalt medlemskap

INNENRIKS 2018-10-12T09:30:50Z

Sandnes KrF må bytte ut to delegater til fylkesårsmøtet etter at det ble avdekket at de ikke hadde betalt kontingent. – Det opplevdes som et kupp, sier bystyremedlem Bjørg Josefsen.

Publisert: 12.10.18 11:30

– Det ble ikke sjekket godt nok på årsmøtet om alle hadde betalt kontingent. Og nå viser det seg at to av dem som ble valgt som delegater ikke har betalt kontingenten, sier fylkesleder Odny Helen Turøy i Rogaland KrF til VG.

Hun viser til at KrFs partilover er klare:

– Vi jobber med å undersøke hvordan dette skal løses, men det er veldig tydelig i reglene våre at skal du stemme, så må du ha betalt kontingenten, sier Turøy.

Rødt flertall

Tirsdag denne uken avholdt Sandnes KrF årsmøte der de skulle velge delegater til det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Rogaland KrF. Til manges store overraskelse endte det med at alle de åtte delegatene fra Sandnes ble delegater som vil stemme for at KrF skal gå i regjering med Ap og Sp.

– Jeg ble overrasket over at det var så mange som ønsket å gå mot Ap. Jeg gikk hjem og var oppgitt, sier Bjørg Riska Josefsen.

Hun var en av kandidatene som var innstilt som delegat, men som ble vraket på lokallagets årsmøte. Josefsen ønsker at KrF skal gå inn i dagens Høyre/Frp/Venstre-regjering.

Kupp

– Det var flere nye medlemmer til stede på årsmøtet, og jeg spurte derfor om det var riktig at alle hadde stemmerett. Da resultatet av avstemmingen kom, så ble jeg overrasket, ja, sier Josefsen, og legger til:

– Det opplevdes som et kupp. Jeg velger å tro at det er en strømning i folket, et ekte engasjement og ikke noe som var planlagt. Men for meg som ønsket det motsatte, så føltes det som et kupp, sier hun.

Etter at det ble avdekket at to av de åtte valgte delegatene ikke har betalt kontingenten til partiet, så ligger Josefsen an til å bli delegat sammen med Guro Fløysvik.

Ville følt oss snytt

Også Fløysvik mener KrF skal samarbeide med de ikke-sosialistiske partiene.

– Det som er sikkert, er at hvis vi nå sender to delegater som ikke er røde, så vil det bedre speile salen. Det er uheldig at man kan melde seg inn samme dag og ha stemmerett på årsmøter. Det hadde vært bedre om man hadde en karantenetid på for eksempel tre måneder for å ha stemmerett, sier Guro Fløysvik til VG.

– Nå kommer det heldigvis inn to blå. Det ville blitt helt feil hvis det bare skulle være ensidig fra Sandnes. Da ville en del av oss følt oss snytt, sier Josefsen.