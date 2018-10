MISTENKELIG: Etter kvinnen i 13.30-tiden knipset dette bildet på Brendøya i Flora, så gikk alarmklokkene da hun bladde gjennom bildene senere på kvelden da hun la merke til personen nede til venstre i bildet. Foto: Privat/Politiet

Startet leteaksjon etter mystisk bilde – var ivrig fotograf

INNENRIKS 2018-10-12T07:16:20Z

Politiet i Flora startet en leteaksjon etter en kvinne knipset bilde av det som så ut som en mann i fjæresteinene.

Publisert: 12.10.18 09:16 Oppdatert: 12.10.18 10:02

Det var noe som slettes ikke stemte på bildene kvinnen hadde tatt på Brendøya i Flora . Pulsen hoppet trolig noen hakk opp, da hun bladde gjennom bildene på kvelden. I fjæresteinene kunne hun skimte noe brunt og blått som lå i fjæresteinene.

To politipatruljer og Røde Kors mobiliserte i leteaksjonen, etter å ha fått bekymringsmeldingen fra kvinnen, melder politiet i en pressemelding. Til sammen ni personer fra hjelpekorpset og fire fra politiet deltok i søket.

– Vi holder alle muligheter åpne, det kan være en person som har ligget i vannet og blitt skylt i land eller en som tar bilder. Vi vil gjøre nye undersøkelser i området nå etter hvert, sa operasjonsleder Dag Olav Sætre til VG.

Meldte seg selv

Politiet ble kontaktet av kvinnen like etter klokken 21 torsdag kveld, og avsluttet søket rundt 00.20. Politiet hadde ingen meldinger om savnede personer i området.

Leteaksjonen fikk en lykkelig slutt, etter mannen på bildet seg selv meldte fra til politiet rett før klokken åtte fredags morgen.

– Da mannen våknet og så bildet, så skjønte han at det var av ham. Han meldte da fra til oss, sier Wenke Hope ved Flora politistasjon til VG.

Politiet: Bra folk melder fra

Politiet i Flora sier det er bra at publikum sier fra, når de har mistanke om at noe er galt.

– Det er en spesiell sak, og det er enda godt at ingenting hadde gått galt. Ut fra hvordan mannen lå på bildet, så kunne ikke kvinnen vite at noe ikke var galt. Politiet er veldig glad for at folk melder slike ting fra, så kan andre også gjøre vurderinger, sier Hope.